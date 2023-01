Cantante entrerriana se salvó “de milagro” tras embestir a una manada de ciervos

La cantante colonense Andrea Morel –junto a sus músicos, familiares y amigos- protagonizaron un accidente en la ruta 18 a la altura del km 62, a dos kilómetros del cruce con la localidad de Viale, cuando dos de los tres vehículos en los que se trasladaban chocaron a una manada de ciervos.El hecho ocurrió este miércoles a las 4.45 de la madrugada, cuando hacía poco más de dos horas que habían emprendido viaje rumbo a Cosquín (Córdoba), donde “La Calandria Entrerriana” representará a nuestra provincia en el festival de folclore más importante del país.“Cuando estábamos terminando de cruzar un Peugeot 208 rojo, del lado derecho apareció una manada de más o menos diez ciervos, atravesando la ruta”, contó la cantante aa última hora de la tarde, ya nuevamente en viaje.“Nos dijeron que todas las madrugadas entre las 4 y las 5, y luego entre la tardecita y las 22, los ciervos cruzan a tomar agua y luego regresan. La gente se acercaba a sacar fotos porque piden a Vialidad que ponga cartelería y avisen”, agregó.Al momento de hablar del saldo, hay que mencionar que los dos automóviles que protagonizaron el choque sufrieron serios daños materiales; mientras que todas las personas involucradas resultaron ilesas.A su vez, Morel resaltó la celeridad con que la Municipalidad de Colón se movilizó para ir en su auxilio. “Al mediodía me avisaron que a las 14.00 venían a buscarnos y así fue. Más allá de que no era su responsabilidad, estuvieron para darnos una mano. La Municipalidad de San José también, siempre presentes para ayudarnos”.Lo que podría haber sido un episodio gravísimo, finalmente fue un milagro que los motivó a continuar. Todavía conmovida al ver que ante tamaño incidente en la ruta, todos están bien, la artista colonense va por su sueño de participar en el festival de folclore más importante del país, para el que resultó seleccionada.“Más no le podemos pedir a la vida, agradecer que estamos bien y esto nos va a impulsar a disfrutar aún más”, concluyó.