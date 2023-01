Video: sicarios dispararon contra una familia en Rafaela y balearon a una niña

Rafaela: ataque sicario y una nena de 7 años herida pic.twitter.com/F19d42PxDl — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) January 5, 2023

Una nena de siete años y dos adultos resultaron heridos de bala en un ataque de sicarios en la ciudad santafesina de Rafaela. El hecho ocurrió en la noche del martes y quedó registrado por las cámaras de seguridad.El ataque fue perpetrado por dos jóvenes que llegaron en un vehículo y atacaron directamente, con armas de fuego, a una familia que se encontraba en la puerta de su casa en la calle Crucero General Belgrano al 700, casi esquina Cossettini, del barrio 17 de octubre, cerca de las 22 horas.Los disparos alcanzaron a impactar en tres de los integrantes de la familia. Un joven, identificado como Angel G., de 37 años, recibió un balazo en el abdomen. Una mujer, Olga C., de 56 años, fue alcanzada en sus piernas y una nena de 7 años fue rozada en su oreja derecha por un proyectil, de acuerdo a lo que informa La Opinión.Momentos después de lo ocurrido, arribó al lugar personal policial del Destacamento Nº 7, ubicado a unos 400 metros del lugar del hecho, que fue calificado penalmente como tentativa de homicidio.Frente a este panorama arribó rápidamente al lugar una ambulancia del servicio de emergencias SIES 107, que trasladó a los heridos al Hospital Dr. Jaime Ferré.De inmediato, apenas sucedido, se puso en conocimiento del hecho al fiscal Dr. Guillermo Loyola, quien dispuso se dé inmediata intervención a la policía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y al Departamento Científico Forense, quienes tomaron vistas fotográficas del lugar y realizaron las pericias de rigor.Una vez consumado el ataque criminal, los dos sicarios se escaparon hacia el mismo sector por el que habían llegado, donde los estaba esperando una camioneta Ford Ecosport de color negro con vidrios polarizados, que carecía de chapa patente identificatoria delantera. Ese vehículo fue captado a través del valioso aporte del Centro de Monitoreo Urbano (CEMU).La Justicia aún no logró identificar a los delincuentes que dispararon ni pudo determinar el móvil del hecho, pero las primeras hipótesis hablan de un ataque sicario relacionado a la banda de "Yiyo" Ramallo, un peligroso delincuente rafaelino, que comanda desde la cárcel una temible banda criminal, compuesta en su mayor parte por sus familiares.Medios locales sostienen que Ramallo mantiene una disputa con la familia atacada y se sospecha que quiso ajustar cuentas. No se descarta que los atacantes sean de otra ciudad y se hayan acercado a Rafaela sólo para realizar el ajuste.El hecho que sostiene la teoría del ataque sicario y el ajuste de cuentas radica en que un miembro de la familia atacada también había sido víctima de un intento de asesinato en enero de 2021, en la localidad de Bella Italia, cercana a Rafaela. Esa vez sobrevivió a pesar de haber recibido 9 tiros.Ese intento de homicidio, perpetrado por dos sujetos, también fue atribuido a la banda de Ramallo, publica Clarín.