Bañista y guardavida sufrieron lesiones al caer de silla de vigilancia

Una mujer que estaba como bañista en Paso Vera y un Guardavidas, sufrieron lesiones al caer una de las sillas usadas de vigilancia en el balneario. Hay distintas versiones, pero coincidieron en destacar que fue un accidente con suerte.



El incidente ocurrió alrededor de las 11 horas, cuando se desplomó una de las sillas de los guardavidas, lo que demandó que se llamara de urgencia al 107.



Al llegar al lugar, se constató que se trataría de una mujer mayor había sufrido traumatismo de cráneo con herida cortante con abundante hemorragia y que el bañero presentaba lesiones lumbares, por lo que se solicitó una segunda unidad de emergencias para su traslado.



Ambos lesionados fueron llevados al hospital Justo José de Urquiza, pero afortunadamente las lesiones no fueron con consecuencias graves y afortunadamente no hubo otras personas afectadas por la caída de la estructura.



Consultados testigos del suceso, señalaron que al parecer la mujer bañista se trató de subir a la estructura de la silla del guardavida, lo que provocó que esta no soportara el peso y se desplomara con el joven guardavidas. Por otra parte, hubo otros dichos, que apuntaban a que la caída fue a raíz el viento que embolsó el techo de la estructura y eso habría causado el desplome.



De todas maneras, todos coincidieron en resaltar que fue un accidente con suerte.

Fuente: 03442