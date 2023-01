Acusado de abusar de una nena de 3 años habría hecho lo mismo con la hermana

El Sol

Familiares de la niña de tres años que habría sido abusada por la pareja de la su madre en la ciudad de Concordia, hablaron sobre el hecho y, también, sobre el abuso físico y psicológico que ejercía el acusado en contra de la menor, sus hermanos y la madre de las criaturas.Los abuelos de la niña y otros familiares brindaron su testimonio y dieron cuenta que tanto la menor como sus hermanos y la misma madre, de acuerdo al testimonio de la familia, eran víctimas de violencia física y abuso psicológico.“Justo esa noche, mi hija vino con su hijo varón y con la nena más grande. La nena más chica, la de 3 años, quedó en su casa con el hombre. Él no la quería a esa nena. Mi hija nunca nos venía a saludar y nos pareció raro que justo esa noche viniera y dejara a la nena con ese hombre”, añadió.“En el momento en el que ella vino a saludarme, el hombre quedó tomando bebidas en la casa y quedó con la nena de 3 años. Luego pasó lo que pasó”, dijo en referencia al abuso. “Pero hace rato que lo venía haciendo con la nena de 9 años”, aseveró.Tras ello, la mujer mencionó que se enteraron de lo que había pasado “por un chico conocido que tomaba con él. Esa noche él vio lo que pasó. El muchacho vio a la nena tirada arriba de un secarropas desangrándose y le avisó a mi yerno”.“El violador tenía un cuchillo y amenazaba a los dos nenes a que le aprontaran ropa en una mochila para poder irse, y no dejaba a nadie salir de la casa”, dijo también.Posteriormente, tomó la palabra el padre del joven apuñalado, es decir, quien confrontó al supuesto abusador. “Ahí fue mi hijo y lo agarró a golpes, pero no vio el cuchillo y ahí fue que resultó apuñalado”.“El hombre no nos permitía ir a la casa. Yo quería ir a estar con ellos a tomar mates y él no me dejaba, se enojaba. Incluso cuando él se iba a trabajar al monte, se comunicaba por mensajes con mi hija a través de un celular que él le compró a ella solamente para que le mandara mensajes a él; desde el trabajo la controlaba a mi hija”, relató la abuela de la menor.Y continuó: “Desde el trabajo le preguntaba a mi hija qué estaba haciendo. Mi hija le decía que estaba conmigo, que la había ido a ayudar a limpiar, a lo que él respondía ‘ya me estás sacando el cuero con la vieja culebra’, porque él se refería a mí de esa forma. Así que yo la ayudaba a limpiar y me venía de nuevo a mi casa. Yo la ayudaba para que cuando él volviera a la casa encontrara todo limpio y estuviera contento”, dijo.Los familiares de la nena también dieron cuenta que la menor no habría sido la única abusada, sino que “también abusó de la nena más grande”, en referencia a la de 9 años.Continuando con el relato de los maltratos, tanto físicos como psicológicos, además de los sexuales, relataron que “ni siquiera dejaba que las criaturas durmieran de noche. Tenían que venir a nuestras casas a dormir de noche por los maltratos que sufrían”, agregaron en declaraciones a diariode Concordia.“Mientras él se quedaba en la mesa tomando Gancia, mandaba a las criaturas a vender tortas fritas al rayo del sol, descalzos”, contó la abuela. “A mi hija no la dejaba salir ni a la esquina. La amenazaba con las criaturas: ‘si vos te vas, yo te mato un hijo’, le decía”.“Mientras él se iba a trabajar, no los dejaba tocar ni un pan a las criaturas. Los gurises tenían hambre e iban a la mesa a sacar un pedazo de pan, entonces el hombre les pegaba en la mano y les decía que esperaran para comer. No podían ni comer un pan”.Vale recordar que el acusado fue detenido este miércoles por la mañana luego de estar prófugo. El sujeto, de 53 años, se encontraba cumpliendo una condena condicional de 3 años que se la dictaminaron en junio del 2022, por abuso.