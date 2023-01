Argentinas muertas en choque en Uruguay: quiénes son y cómo están los heridos

Policiales Confirmaron las identidades de las dos turistas argentinas fallecidas en Uruguay

Un choque fatal dejó este miércoles dos jóvenes argentinas muertas y varios heridos en la zona de Manantiales, en Punta del Este. Se conocieron en detalle qué lesiones sufrió cada uno de los involucrados en el trágico accidente de tránsito.En ese sentido, un parte oficial de la Policía Caminera especificó quiénes viajaban en cada uno de los dos vehículos involucrados y cuál fue su diagnóstico médico., quien viajaba en la parte trasera del Ford Ka patente AE 222 SN en el que iban a bordo las dos víctimas fatales, tuvo una fractura en el fémur de una de sus piernas y otra en la pelvis. Sentada junto a ella estaba, quien ingresó al Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) "politraumatizada grave".En tanto, el Volkswagen Nivus matrícula AE 912 AH era conducido por, quien en su cuenta de Instagram se define como "productor de eventos", varios de ellos relacionados a la música electrónica. Según el diagnóstico, tuvo "lesión en la vejiga y en el bazo, ambos fisurados"., quien también resultó "politraumatizado grave en el Centro de Tratamiento intensivo". Además, estaba, quien tuvo politraumatismos leves y fue la única dada de alta, y, quien presentó "fractura de dos vértebras".También aparece, a quien le diagnosticaron un "desplazamiento de dos vértebras, no operable". En el parte de la Policía Caminera no hay referencias a Luciano Strassera, quien según la Jefatura de Policía de Maldonado iba en ese auto.Las dos argentinas que murieron en el choque en la zona de Manantiales en Punta del Este fueron identificadas comoMicaela, de 26 años, era quien manejaba el Ford Ka gris oscuro y Josefina, de 27 años, quien iba en el asiento del acompañante.El grupo de Josefina y Micaela estaba en Punta del Este desde el 29 de diciembre, fueron a pasar Año Nuevo y a quedarse algunos días más de vacaciones. Era la primera vez que visitaban la península uruguaya.En su cuenta de Instagram "@josefina.ferrero", Josefina se definía como modelo y tenía 26.700 seguidores. Allí compartía algunas de las fotos que hacía como parte de su trabajo y también imágenes de viaje, entre ellos a destinos como Miami, Playa del Carmen, Ibiza y San Martín de los Andes.Micaela Trinidad también solía compartir imágenes de viajes a distintas partes del mundo en su cuenta "@micatrini", en la que tenía 22.500 seguidores. Entre los posteos también se ven fotos que hacía para distintas marcas de moda. La última de ellas para Shein, hace poco más de un mes.El choque ocurrió cuando los autos circulaban en distintas direcciones por la ruta 104 esquina Las Ballenas, y por motivos que todavía se investigan, chocaron de frente. En ese auto iban cinco personas, cuatro de ellas resultaron heridas, publica el diarioLo único que se sabe del siniestro vial hasta ahora es que uno de los dos autos se cruzó del carril, aunque no se sabe cuál de los dos fue, ni el motivo. El jueves el fiscal de Maldonado a cargo de la investigación, Sebastián Robles, comenzará a tomarle declaración a los testigos para determinar las circunstancias en las que ocurrió el impacto, según fuentes de la Fiscalía General de la Nación de Uruguay.Por el momento la carátula del hecho es "accidente de tránsito con fallecidos" y el fiscal aguarda los peritajes de la Policía Científica para avanzar en una hipótesis sobre las responsabilidades de los conductores.