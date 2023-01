Confirmaron las identidades de las dos turistas argentinas fallecidas en Uruguay

Las dos argentinas que murieron en el choque en la zona de Manantiales en Punta del Este fueron identificadas como Micaela Trinidad y Josefina Ferrero. En el siniestro vial también resultaron heridas otras seis personas.Cuando circulaban por la ruta 104 esquina Las Ballenas, y por motivos que aun se investigan, chocaron de frente contra un Volkswagen Nivus de patente argentina. En ese auto iban cinco personas, cuatro de ellas resultaron heridas.Lo único que se sabe del siniestro vial hasta ahora es que uno de los dos autos se cruzó del carril, aunque no se sabe cuál de los dos fue ni el motivo.El grupo de Josefina y Micaela estaba en Punta del Este desde el 29 de diciembre, fueron a pasar Año Nuevo y a quedarse algunos días más de vacaciones. Era la primera vez que visitaban la península uruguaya.Las dos mujeres fallecidas iban en un Ford Ka con otras dos mujeres. Mientras que en el segundo vehículo, un Volkswagen Nivus viajaban cinco personas, al menos dos de ellas de nacionalidad argentina.Según la información oficial, Trinidad sería la que conducía el Ford Ka y Ferrero quien iba en el asiento de acompañante delantero. Tenían entre 25 y 27 años y eran de Buenos Aires.De los heridos, Bomberos informó que una joven y otro joven argentinos sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Sanatorio Cantegril.En tanto, los otros cuatro lesionados –dos varones y dos mujeres– sufrieron traumatismos leves. Hubo una quinta persona que resultó ilesa.En diálogo con Clarín, un hombre que trabaja cerca del lugar del siniestro dijo: "Trabajo a dos cuadras y fui el primero en llegar, pero ya había pasado todo, así que no sé cómo pasó. Solo que se chocaron de frente y al final los dos autos quedaron mirando para el mismo lado, hacia el mar. Esta es una curva peligrosa, en subida"."Después de mí llegó un cirujano que justo pasaba por la zona y ayudó a bajar a una de las heridas con una tabla de surf a modo de camilla, porque tenía las piernas rotas", agregó.El testigo señaló que "fue el choque que escuché más fuerte en mi vida. De hecho, gente de otras chacras más lejos también lo escucharon".Sobre el lugar del impacto, refirió que "en temporada suele haber choques, sobre todo de gente que no es de acá. Andan muy rápido, demasiado por ser que estás a diez cuadras de la playa y hay gente que sale con chicos, o a caminar o correr".En el lugar trabajan oficiales de los destacamentos de Bomberos de la Barra de Maldonado y de San Carlos.La mayor parte de las tareas estuvieron abocadas a rescatar a las personas que quedaron atrapadas entre los hierros del Ford Ka, según reportaron Bomberos y la Policía de Maldonado.El consulado argentino en Maldonado está "conteniendo la situación y hablando con las familias de las personas involucradas en el choque", según dijeron fuentes oficiales a Clarín.El caso quedó a cargo del fiscal Robles de Maldonado que dispuso peritajes forenses a los lesionados. También ordenó el examen de autopsia a los fallecidos, espirometría y test de drogas. Y el relevamiento de cámaras para saber cómo fue la dinámica del siniestro.