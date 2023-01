Cómo sigue la nena violada por su padre que un grupo pro vida mantuvo cautiva

Policiales Encontraron a niña abusada por su padre y que había pedido abortar

Tras la desaparición y el hallazgo de una niña violada que había pedido un aborto en Santa Fe, el Gobierno provincial confirmó que una organización civil intervino antes de que se llevara a cabo la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). A partir de los informes recibidos, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de hacer una denuncia penal por la interferencia.La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, consideró este miércoles que la acción de integrantes de Grávida "claramente no fue persuasión". A partir del operativo que ordenó la Justicia de Familia para ir a buscar a la nena de 12 años y a su madre a una institución religiosa, ambas se encontraban acompañadas por especialistas que ya hicieron las primeras entrevistas para definir los pasos a seguir.La menor de edad cursa el segundo trimestre del embarazo detectado tras la denuncia de una violación de su padre en Garibaldi, un pueblo ubicado a más de 100 kilómetros al oeste de la capital provincial. Si bien todavía no abortó, aún está a tiempo de someterse al procedimiento que pidió el sábado, cuando la atendieron en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela.Fuentes oficiales remarcaron que la niña "no quería" para tener un hijo o hija como resultado del abuso sexual en la localidad del departamento Castellanos. En el marco de la Ley 27.610, su mamá expresó su consentimiento por escrito. Sin embargo, ambas faltaron este lunes a la tarde a la cita que tenían en el Nuevo Hospital Iturraspe de Santa Fe."Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido", expresaron desde el Gobierno provincial. De esta manera plantearon que Grávida "sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado".Una vez que encontraron a la nena en el establecimiento religioso Casa Betania, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se hizo cargo de su cuidado de manera temporal. A partir de esta medida de protección excepcional, la llevaron a un hospital público en el que recibe asistencia de especialistas de diferentes áreas sociales. También empezaron a trabajar con su mamá para resolver el conflicto que se generó a partir de la irrupción del grupo que se opone al aborto.El primer indicio de interferencia para atender a la niña violada surgió este lunes a la tarde. Mientras la Policía llevaba a cabo un operativo en la vecina ciudad de Recreo para capturar al padre, una trabajadora social denunció amenazas del referente local de Grávida. La mujer sostuvo que Emilio Perizzotti se comunicó con ella y le advirtió que iban a "salvar la vida del bebé" porque "no tenía la culpa de los abusos".Según consta en reportes consultados por, "un sector de la Iglesia" y de esta ONG se contactaron con la familia durante el fin de semana. A partir de ese encuentro, a la nena la llevaron a Santa Fe y le hicieron una ecografía 4D, así como otros estudios para persuadirla y que continúe con el embarazo. Su madre la acompañó.Al margen de la acción del Gobierno y la Justicia respecto del aborto de la menor de edad, este miércoles se programó la primera audiencia relacionada a la causa que involucra a su padre. Luego de su arresto cerca de la capital provincial, la fiscal Alejandra del Río Ayala planea imputar a Gustavo A. por abuso sexual calificado.