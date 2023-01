Audios y fotos de cómo empresa fantasma engañó a mujer y le robó $2.500.000

Las transferencias

Los audios

Una mujer de San Benito fue víctima de una estafa. La damnificada quiso comprar un motor Perkins usado para una camioneta por Facebook pero nada fue como esperaba: la estafaron y además hackearon su cuenta de banco con todos sus ahorros unos 2.500.000 pesos.Lo que la mujer no sabía era que mientras la “distraían” con consultas sobre la dirección de destino y las transferencias, unos estafadores le vaciaron la cuenta con todos sus ahorros: 2.500.000 pesos.Ceballos compartió las capturas de pantalla del chat con los estafadores donde se ve cuando la familia le informaba el pago de las múltiples transferencias que les hicieron realizar para “comprar el motor”. Realizaron la menos tres movimientos para poder llegar al monto que necesitaban.“Todo el tiempo nos decían que debíamos agilizar los pagos entonces fuimos hasta un rapipago a transferir el dinero y fue todo parte del megaengañó”, mencionó la víctima.Elonce accedió a los audios que un hombre le enviaba a Susana y a su hijo Román diciendo supuestamente que el motor iba de camino.“Hola Román estamos llegando, nos vamos a demorar una media hora más, 8:30 estamos en el ingreso a San Benito”, dijo el supuesto vendedor del motor.

“Todo eso lo hacían para distraernos mencionó Ceballos al asegurar que nunca les llegó el motor y después de unas horas los estafadores los bloquearon y no tuvieron más contacto.La mujer nunca se percató que había sido estafa hasta que comenzó a dudar cuando el motor no llegaba al domicilio. “En teoría debería llegar el lunes, pero cada vez que llamábamos a reclamar nos ponían una excusa distinta, una vez era que estaba de camino; luego que la caminera los había parado y por último que no encontraban la casa”, dijo al resaltar que junto con su marido fueron al ingreso de San Benito a esperar el supuesto paquete, pero nunca llegó.La víctima mencionó que en su cuenta tenía 2.500.000 pesos que había cobrado hace unos meses por una indemnización de un choque que sufrió en Paraná tiempo atrás. “Me sacaron todo hasta una parte del sueldo. Ahora no sabemos cómo seguir”, mencionó.La mujer detalló que es jubilada de la Secretaría de Salud y actualmente trabaja como cuidadora domiciliaria de ancianos para una empresa de Paraná.