Mujer hizo una compra a empresa fantasma y le robaron 2.500.000 pesos

La estafa

Hackeo millonario

Una mujer de San Benito fue víctima de una estafa. La damnificada quiso comprar un motor Perkins usado para una camioneta por Facebook pero nada fue como esperaba: lEn declaraciones a, la víctima de la estafa, Susana Ceballos, informó que el viernes realizó la compra del motor a una supuesta empresa de Rosario a través de facebook. “Como era tan caro el motor tuve que realizar varias transferencias hasta completar los 150.000 pesos para que me envíen el motor hasta San Benito”, dijo y detalló que “”.La mujer nunca se percató que había sido estafa hasta que comenzó a dudar cuando el motor no llegaba al domicilio. “En teoría debería llegar el lunes, pero cada vez que llamábamos a reclamar nos ponían una excusa distinta, una vez era que estaba de camino; luego que la caminera los había parado y por último que no encontraban la casa”, dijo al resaltar que junto con su marido fueron al ingreso de San Benito a esperar el supuesto paquete, pero nunca llegó.Ceballos detalló que mientras se concretaba la estafa “un hombre nos mandaba mensajes informándonos todo el detalle del envío y todo resultó un engaño”.La víctima mencionó que en su cuenta tenía. “Me sacaron todo hasta una parte del sueldo. Ahora no sabemos cómo seguir”, mencionó.La mujer detalló que es jubilada de la Secretaría de Salud y actualmente trabaja como cuidadora domiciliaria de ancianos para una empresa de Paraná.

Se desaparecieron todos mis ahorros

Ceballos informó que realizó la denuncia en la División de Delitos Económicos y se abrió una causa de investigación: “Me dijeron que no tenga esperanza en recuperar el dinero, pero quiero alertar sobre el hecho para que otros no caigan en lo mismo”, dijo Ceballos al señalar que “fue un golpe más que duro porque te engañan y ahora ya no confías en la gente”.