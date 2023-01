Comerciante fue acusado de abusar de su hijita y le dieron domiciliaria

Foto: Comerciante acusado de abusar de su hijita Crédito: El Sol de Mendoza

La investigación contra un comerciante acusado de abusar sexualmente de su hija de 7 años en Mendoza tuvo un avance luego de que la jueza Mariana Gardey dictó la prisión preventiva contra el detenido.



La magistrada del Juzgado Penal Colegiado Nº 2 le impuso la medida de coerción, que fue solicitada por el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Gustavo Stroppiana, quien está a cargo del expediente.



Gardey también hizo lugar a la solicitud de la defensa para que el imputado, de 41 años, cumpliera con el régimen de detención en la modalidad domiciliaria.



Básicamente, el representante legal del señalado abusador -se reserva la identidad por tratarse de una causa de instancia privada- argumentó que su vida corría riesgo en prisión, debido a los escraches en redes sociales y la vía pública contra su cliente, explicaron fuentes judiciales consultadas por el diario El Sol.



Eso sí, la jueza ordenó que sea monitoreado por una pulsera electrónica y que se realice una encuesta ambiental para determinar que en la vivienda de la localidad mendocina de Las Heras donde estará detenido no residan menores de edad, así como también en las casas aledañas.



En caso de que esas entrevistas, que estarán a cargo de personal del Servicio Penitenciario, sean positivas, se hará efectiva esa medida.



Otra de las condiciones para acceder al beneficio, fue que el domicilio estuviese a una distancia prudente del lugar donde vive su hija, ya que la magistrada también dispuso una prohibición de acercamiento hacia la menor, señala la información.



El comerciante se encuentra imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante agravado por el vínculo.



Desde hace varias semanas que familiares y allegados a la madre de la niña hicieron circular escraches contra el acusado a través de diferentes redes sociales y también con carteles callejeros.



“No vas a respirar, no vas a poder vivír, no vas a poder caminar en la calle, no vas a ser feliz, no vas a poder escuchar nada a favor tuyo, no vas a poder decir soy inocente”, publicó una mujer en su perfil de Facebook, acompañado con una fotografía del comerciante.





Luego de la detención del sospechoso, los posteos en contra del comerciante no cesaron y hasta se organizó una manifestación el pasado viernes 23 de diciembre en el paseo peatonal Sarmiento.



En esa convocatoria, hubo carteles con la consigna “no a la prisión domiciliaria”, ante la solicitud que había hecho la defensa del presunto abusador.



Luego del fallo por el que el imputado accedió a la detención domiciliaria, la abuela materna de la criatura hizo un descargo en su cuenta de Instagram: “Le otorgan el privilegio de la prisión domiciliaria al abusador y pedófilo porque corre peligro su integridad en la penitenciaria. Señora jueza, lo que corre peligro es la integridad de los niños y niñas que tienen cerca a un pedófilo. Con una Justicia así no hacen falta enemigos”, refirió la mujer.



El caso

Fue a fines de noviembre cuando la madre de la niña se presentó en la Oficina Fiscal Nº 10 de la ciudad de Maipú para denunciar a su ex pareja.



Aparentemente, por aquellos días la pequeña había presentado algunos comportamientos extraños que llamaron la atención de la progenitora. En una charla, la menor le terminó revelando que había sido vejada por su padre.



De acuerdo con la presentación judicial, el acusado tenía un régimen de visitas y se llevaba a la criatura a su domicilio durante los fines de semana. Fue en una de esas ocasiones que se habría producido el abuso con acceso carnal, de acuerdo con la información judicial.



Una fuente allegada a la causa explicó que “hay bastante prueba” contra el padre, ya que la niña ratificó esa versión en varias oportunidades. Eso condujo a que se solicitara su captura y fue detenido en los últimos días de ese mes.



El caso tomó notoriedad a través de las publicaciones en contra del sospechoso, que tuvieron cientos de comentarios y compartidos en Facebook e Instagram.