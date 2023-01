Retuvieron motos y descubrieron que los conductores llevaban drogas

Personal de Abigeato se encontraba de recorrida por la Ruta Nacional 015, antes de llegar a la rotonda que comunica con Colonia Ayuí y las termas de Concordia, cuando procedieron a identificar a dos personas a bordo dos motos (una tipo 150 c.c., y la segunda tipo 110 c.c.) los cuales se hallaban en la banquina.



Ante la identificación de rutina y la correspondiente solicitud de documentación de las motos, uno de los conductores manifestó que no contaba con la misma y el otro, quien sí contaba con la documentación, se encontraba en falta a la Ley de Tránsito porque el rodado no tenía luces.



Por tal motivo, y según dicta el reglamento, se debía proceder a la retención de los rodados, ya que ambas personas eran oriundas de Federación. No obstante, el estado de nerviosismo de los dos jóvenes puso en duda a la mirada atenta del personal policial, quienes solicitaron que exhibieran sus pertenencias.



De esta forma, los jóvenes expusieron de sus prendas dos envoltorios de nylon transparentes que contenían una sustancia color blanca en piedra y polvo. También expusieron seis envoltorios de nylon color negro que contenían una sustancia verde amarronada en forma de picadura.



Ante dicha situación, y en comunicación con la fiscal en turno, la Dra. Julia Rivoira, se dispuso dar intervención a la División Toxicología de Concordia. Al realizar las pruebas correspondientes, las mismas arrojaron resultado positivo para la sustancia clorhidrato de cocaína, con un peso de 9.6 gramos. A su vez, dio resultado positivo para la sustancia marihuana, con un peso de 9.7 gramos.



Por consecuente, se procedió a la detención de ambos jóvenes y el secuestro de las motos quedando supeditados a la causa por tenencia simple de material estupefaciente.



En el lugar intervino personal de la Brigada de Abigeato Concordia, Comisaría Novena, Comisaría Quinta y la División de Toxicología de Concordia. (Diario El Sol)