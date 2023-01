Fue "muy duro" escuchar y ver cómo mataron a Fernando, dijeron sus padres

Los padres de Fernando Báez Sosa aseguraron, al finalizar la segunda audiencia del juicio, que fue "muy duro" escuchar y ver cómo asesinaron a su hijo, pero que era un día que esperaban que llegara."Fue una audiencia muy dura, especialmente para nosotros, siempre quise escuchar cómo fue realmente que asesinaron a Fernando y llegó ese día. La verdad que fue muy duro", dijo a la prensa Graciela, madre del estudiante, al retirarse de los tribunales de Dolores, donde debió ser asistida por paramédicos ya que se descompensó."Es muy difícil para una madre ver eso, no era una sola vez, sino varias veces que se repetía, y los amigos que lo defendían a Fernando, relatando como fue todo, como lo querían salvar a su amigo", señaló Graciela."En el video que yo vi, con la primera piña que (Fernando) recibió de atrás ya está mal, apenas pudo levantar la mano derecha para que no le pegaran más, pero los otros no pararon, seguían y ahí se acercaron algunos amigos para ayudar a Fernando y los imputados, que estaban ahí cerca de ellos, les pegaron", indicó el hombre.Y, por último, señaló: "El trofeo era Fernando."A su vez, Graciela dijo ya sentirse mejor de la descompensación y adelantó que tanto ella como su esposo irán este miércoles a la tercera audiencia.