Apuñalaron a la hermana de un participante de Gran Hermano

Si bien lo que ocurre adentro de Gran Hermano 2022 (Telefe) repercute en las redes sociales y en los medios de todo el país dada su fuerte popularidad, lo que pasa afuera a veces suele ser más conmovedor.



En este caso, otra vez la familia de Thiago Medina, el jugador de 19 años oriundo de González Catán, se vio envuelta en un hecho que, en esta oportunidad, puso en peligro la vida de Camila Ayelén Deniz, la hermanastra del jugador.



Según reveló el periodista de policiales Mauro Zeta en su cuenta de Twitter: “Apuñalaron a la hermanastra de Thiago de Gran Hermano. Fue durante una pelea con vecinos en su casa”. Y luego detalló: “Camila quedó en el medio de una disputa por la casa, con vecinos denunciados por usurpación”.



Después, la noticia se difundió rápidamente por los noticieros, y en Crónica TV señalaron que “Camila acudió a la Justicia para denunciar que había sido atacada a golpes y amenazada de muerte por vecinos, por una familia del barrio en el que viven”.



Aunque la causa que desencadenó la tremenda pelea aun no está definida, se habla de conflictos de vieja data entre ellos. Según consta en la denuncia policial “lo que ella contó es que en un momento advirtió que su hermano Lautaro es agarrado a golpes en una pelea con un vecino y que cuando ella intervino para separarlos aparecieron familiares del otro joven, quienes se metieron en su casa, le pegaron y la amenazaron de muerte”.



Para llevar tranquilidad, el integrante del programa Cortá por Lozano (Telefe) contó cómo se encuentra la hermana de Thiago en este momento. “Camila está “fuera de peligro”, aseguró el periodista.



Sin embargo, no es la primera vez que ocurre que la familia de Thiago se ve envuelta en denuncias policiales, al menos desde que el joven entró a la casa de Gran Hermano.



Dos meses atrás, el papá del joven, Julio Ricardo Medina, de 54 años, fue detenido acusado por su hijastra, Camila, por lesiones y amenazas. Según pudo saber Infobae, la fiscal Silvana Bregia a cargo de la Fiscalía N°1 Especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual de La Matanza, dispuso la aprehensión del padre de Thiago por el delito de lesiones y amenazas, y en ese momento se procedieron a realizar todas las medidas tendientes a recibir declaraciones a las víctimas y reconocimientos médicos. En tanto, la víctima había sido derivada al hospital Simplemente Evita.



Por su parte, el diario Crónica había agregado que existía un escrito registrado en la Comisaría de la Mujer que daba cuenta de esta situación. En el acta policial indicaron que Julio llegó a su casa “en estado de ebriedad y comenzó a mantener una discusión”. Camila declaró que tras escuchar “varios gritos” fue a socorrer a sus hermanos y fue ahí cuando Julio la agredió físicamente.



En tanto, luego de este lamentable hecho, y tras varios días de silencio en las redes, Camila decidió utilizar su cuenta de Instagram, donde ya tiene más de 76 mil seguidores, para publicar un contundente mensaje. “Quiero que se pase esta tormenta que estoy viviendo. Quiero volver a ser yo y sonreír como antes”, escribió junto a una postal suya, donde se la vio reposando.



En ese mismo posteo, la joven recibió cientos de comentarios en su apoyo. “Levantate y sonreí, Thiago te necesita fuerte”, “Vamos hermosa arriba ese animo, leona de la vida”, “Aprovechá esta oportunidad que tenés y pedí que te consigan un muy buen trabajo. Vas a ver como tu vida cambia. Te deseo lo mejor. Seguí adelante no te detengas. Bendiciones!!! Todo pasará”, “Fuerza Cami ,solo escuchá a la gente que te quiere y dale para adelante, saliste de muchas, esta es una prueba más. Vamos, fuerza y arriba que todos queremos verlos bien, te abrazo”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en aquel difícil momento.