Un adolescente fue atacado por un pitbull y su papá mató al animal

Horror en Santa Cruz. El hecho sucedió el pasado viernes 30 de diciembre en el barrio 3 de febrero de Caleta Olivia, un perro pitbull atacó a un adolescente y lo mordió en el cuello. Tras lo sucedido, el padre del menor fue hasta el lugar y decidió acabar con la vida del animal.



Todo habría iniciado cuando el menor junto a sus amigos de 11 y 14 años caminaban por la cuadra de Lidoro Reynoso al 400, donde estaba arrojando piedras y acompañados de un perro, que fue la “carnada” para que otros canes salieran a ladrar y atacar.



En un momento dado, un pitbull se acercó hasta los jóvenes y se lanzó contra uno de los menores, tirándolo al suelo y mordiéndole el cuello. Un hombre a bordo de una camioneta que pasaba por el lugar los ayudó y los acercó hasta cada casa.



Sin embargo, no todo quedó ahí. El papá del chico se enojó por la situación, tomó un cuchillo y atacó al perro hasta acabar con su vida.



“Hay que tomar conciencia de los perros que la gente tiene sueltos y los dejan la calle, ese es el pitbull que mordió directo en el cuello a mi hijo, por suerte no pasó nada”, declaró el hombre a ElCaletense.net.



Según señalaron los testigos, se trataría de un perro que había sido abandonado en el lugar un par de meses atrás y se había ganado el cariño de los vecinos que le daban de comer y no demostraba ser agresivo.



Advertencia: Imágenes sensibles