Suegro de Báez Sosa: “No deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fer”

El papá de la novia de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 asesinado frente a un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell en enero de 2020, aseguró hoy que no le desea a ningún padre "ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen a un cajón", al tiempo que aseguró que su hija "no está preparada para enfrentar el debate, al declarar en la segunda jornada del juicio oral que se les sigue a ocho rugbiers en Dolores.Oscar Rossi, padre de Julieta Rossi, quien era novia de Fernando al momento del crimen, fue el primer testigo en la segunda jornada del juicio que se les sigue a los rugbiers por el homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" del estudiante de abogacía y "lesiones leves" en el caso de sus amigos golpeados en el mismo episodio.En su declaración, que comenzó a las 9.51, el hombre aseguró que su hija "emocionalmente no está preparada para enfrentar el juicio" y "todo lo que vivió" la noche del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche "Le Brique".El hombre recordó la mañana de ese día, cuando Julieta lo llamó y le dijo que se encontraba en la fiscalía de Villa Gesell y Fernando en el hospital."Les juro que no le deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fer. Ni al peor animal en el medio del campo. A ningún papá le deseo ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen a un cajón", expresó ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.Rossi describió a Fernando como "una persona excelente, un ser humano extraordinario, más que compañero, más que amigo, brindado a todo", al igual que su grupo de amigos.Sobre su hija, dijo que "permaneció un año sin salir de su habitación" debido a las secuelas emocionales que padeció.Tras el testimonio del hombre, los jueces tienen previsto inicial con la ronda de amigos de Fernando que se hallaban con él la noche del crimen, cinco de los cuales también fueron atacados por los rugbiers.Se trata de Ignacio Vaudagna, Juan Manuel Pereyra Rozas, Juan Bautista Besuzzo, Lucas Begide y Tomás Agustín D ´Alessandro, por cuyas lesiones los rugbiers están también imputados.También, al igual que ayer, están en el recinto los ocho imputados: Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).Ayer, en la primera jornada del debate oral y luego de que las partes de proceso expusieron sus lineamientos, la mamá de Fernando fue la primera testigo en declarar y brindó un conmovedor relato de lo ocurrido y de cómo lleva adelante actualmente su vida sin su hijo.Y luego, a la salida del recinto, aseguró a la prensa que sintió que los ocho imputados que presenciaron su testimonio no están arrepentidos."Sentí como madre que no estaban arrepentidos. No los veo arrepentidos", expresó. (Télam)