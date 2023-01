Detuvieron a acusado de abusar de varias nenas en la pileta de un camping

Al menos cuatro nenas de entre seis y diez años fueron abusadas sexualmente por un hombre en la pileta del camping de un sindicato, en la ciudad de Leandro N. Alem, Misiones. El acusado fue detenido este lunes y el viernes será indagado.El caso salió a la luz el domingo a la noche cuando una de las víctimas le contó a su hermano lo que había sucedido mientras jugaba con sus primas y amigas en la pileta del camping del Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina (SUETRA). El acusado es conocido de las familias.La pequeña, llorando con desesperación, relató que no supo qué hacer y por eso no pidió ayuda. Contó que el hombre se aproximó a ella y sus primas,Los padres de la nena se contactaron con los familiares y amigos que los acompañaron la tarde del domingo a la pileta para que le preguntaran a sus hijas si habían vivido una situación similar. Así, rápidamente,Los denunciantes coincidieron en que, ya que es compañero de trabajo de algunos de ellos y otros refirieron un lazo de amistad., empleado de la Cooperativa Tabacalera. “Me atendió y me dijo que la situación no había sido así, que debíamos charlar, que por ahí había sido el alcohol, y pidió disculpas”, contó la mujer.El juez de Instrucción de turno durante la feria judicial, Horacio Alarcón, recién dispuso la detención de Acuña este lunes a última hora. El hombre fue alojado en la Comisaría de la localidad de Caá Yarí, donde permanecerá al menos hasta el viernes, cuando será indagado.El magistrado también debe ordenar la realización de las respectivas Cámaras Gesell para que las cuatro nenas puedan declarar sin ser revictimizadas, publicó Clarín.