Un galpón utilizado como depósito fue consumido por las llamas como consecuencia de un incendio desatado a las 4.30 de este domingo en una propiedad rural ubicada sobre camino vecinal en la zona de Colonia Federal (departamento Federal), más precisamente, a unos 3000 metros al Norte de la ex Planta Láctea.La propietaria de la vivienda, emplazada a unos pocos metros de esta estructura, manifestó que allí quedaron brasas, donde asaron la cena, las que no fueron completamente apagadas cuando se fueron a descansar. El estrépito la despertó y el galpón ya estaba tomado por las llamas.El fuego no afectó la vivienda ni las personas.Trabajaron en el lugar tres dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios de Federal.