Festejos de Año Nuevo: no permitirán la ingesta de alcohol en espacios públicos

En el marco de los festejos por Año Nuevo, la Departamental policial Paraná reforzó la presencia de efectivos en los espacios públicos a los fines de garantizar la seguridad durante las celebraciones.“Se implementan dispositivos de seguridad en los lugares públicos, ya sean plazas, Costanera, Rosedal y Balneario Thompson, donde habrá presencia policial para controlar de forma exhaustiva. Todos los años hemos tenido un comportamiento adecuado, tanto de parte de los adultos como de los jóvenes, pero siempre hay eventualidades o vicisitudes en las que los efectivos deben intervenir”, comunicó ael jefe de la Departamental policial Paraná, Raúl Menescardi.El comisario confirmó que el personal policial trabajará en la parte exterior de los eventos bailables que fueron autorizados para recibir el año nuevo, “como el que se realiza en Acceso Norte”. Asimismo, comentó que “habrá cortes de tránsito para prevenir accidentes” y aclaró que “al Parque Urquiza y otros espacios públicos no se podrá ingresar con bebidas alcohólicas”.El funcionario policial instó a “dejar a algún familiar o a alguien de confianza para que, en caso de tener que ingresar para constatar, puedan abrir la puerta de ingreso a la vivienda”.“Y el dejar una luz encendida, si queda prendida todo el día, es una forma de decir que no hay nadie”, alertó. “Se aconseja dejar a un vecino de confianza para que pueda abrir las ventanas de día, por algunas horas, para que aquellas que se dedican al mal vivir no tenga la oportunidad de cometer un hecho”, fundamentó Menescardi.