Nena muerta por bala perdida: detienen a un vecino y peritarán un arma

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó el jueves un allanamiento en la zona de Iriondo al 3900, a pocos metros de la casa en la que el domingo se produjo el crimen de Candelaria. La niña de cinco años estaba jugando al aire libre cuando fue alcanzada por una bala perdida que le impactó en la cabeza causándole muerte cerebral.



Si bien no trascendieron muchos detalles del procedimiento, el mismo fue solicitado por el fiscal Gastón Ávila. En el domicilio los agentes secuestraron un arma y varias municiones de distinto calibre. Además, procedieron a la detención de un hombre que fue identificado como Juan Gabriel C. de unos 30 años.



Entre los elementos de interés que encontraron en el domicilio se destaca un revólver calibre 22, una caja de cartuchos del mismo calibre; una caja y 19 cartuchos calibre 9x19 mm; otra de cartuchos 7,62 x 51; 12 cartuchos de escopeta calibre 16 posta de plomo y un teléfono celular marca Motorola.



El arma secuestrada será sometida a peritaje para saber si coincide o no con la que disparó la bala que terminó con la vida de Candelaria.



Cabe destacar que un día después de la muerte de la menor ya se había realizado un allanamiento en la zona y detenido a otro vecino que tenía un arma. Pero en ese caso el peritaje fue negativo.