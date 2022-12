Maniobra indebida: conductor dobló en “U” y fue colisionado por una motociclista

Una mujer de 30 años fue trasladada en estado inconsciente al hospital San Martín tras haber sido víctima de un accidente de tránsito este viernes por la mañana sobre calle Provincias Unidas, entre Zanni y Leónidas Echague, en Paraná.El conductor de una camioneta Chevrolet Tracker, que estaba estacionado sobre calle Provincias Unidas, retomó su marcha y dobló en “U”; en esa maniobra indebida fue embestido por una joven al mando de una moto de 110cc.La motociclista, si bien llevaba el casco colocado, fue trasladada en estado inconsciente al hospital San Martín, pudo saberEl automovilista, en tanto, sufrió cortes en una de sus manos producto de la rotura del parabrisas. El hombre, en un breve diálogo conreconoció que dobló en “U”. “No fue lo mejor, pero si fue un error mío”, manifestó.El conductor, que iba junto a su esposa, había estacionado frente a una granjita, donde efectuó las últimas compras para la noche de fin de año. “Estaba estacionado e iba a dar la vuelta para salir y me fijé que no viniera nadie, pero de pronto apareció la moto y me golpeó la puerta. No alcancé a hacer nada”, indicó aSu acompañante, por su parte, mencionó: “Me estaba poniendo el cinturón de seguridad cuando sentí la explosión”.