Joven defendió a su mamá del ataque de su pareja y recibió más de diez puñaladas

Micaela Díaz se encuentra internada en grave estado en el hospital Argerich peleando por su vida. El agresor ya tenía denuncias por violencia de género de una pareja anterior. Todo sucedió el pasado sábado en el barrio porteño de Constitución. El acusado, identificado como Luis Maximiliano Pacheco, llegó a la casa de Carmen, su pareja, y le insistió para que le permitiera volver al hogar familiar.En ese contexto comenzaron a pelear y el hombre la atacó. Allí fue cuando Micaela Celeste Díaz se interpuso para ayudar a su mamá y fue brutalmente apuñalada.La chica recibió heridas en el abdomen, las mamas y en la espalda. Tiene un riñón afectado, fractura de cráneo y mandíbula con riesgo de parálisis facial. Se encuentra internada en el hospital Argerich peleando por su vida.La madre de la joven, por su parte, fue golpeada en la cara y sufrió el corte de dos dedos.“La Policía me dijo que mi hija intentó defenderse y recibió todas las puñaladas y cortes ella”, dijo Ricardo, exesposo y padre de la víctima, a Mediodía Noticias.El hombre relató que nunca esperó que sucediera una situación así y explicó que durante los 8 años que convivió el agresor con su expareja, compartieron eventos familiares, cenas y siempre se mostró como una persona agradable. “Mi hija me contó hace un tiempo que tenían discusiones y ahora me enteré por los vecinos que sí había violencia de género”, explicó.“Carmen me dijo que le pegaba y después le hacía regalitos, le pedía perdón, se largaba a llorar y ella lo perdonaba”, contó el hombre y añadió que por ese motivo nunca lo denunció.Sin embargo, recordó que en un momento donde la pareja se había separado, él estuvo de novio con una compañera de trabajo que terminó denunciándolo por violencia de género.El acusado fue detenido y está imputado por tentativa de homicidio en el contexto de violencia de genero. En el caso interviene la Seccional Vecinal N°1 C y la Oficina de Violencia Domestica de la Corte Suprema de la Nación. (TN)