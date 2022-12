Revocan libertad condicional de uno de los secuestradores de Cristian Schaerer

Foto: Schaerer desapareció hace más de diecinueve años

La Sala 4 de dicha Cámara, a cargo de los jueces Eduardo Riggi, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemigniani, dejó sin efecto la libertad condicional dictada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a favor de Barbieri el 14 de diciembre último.



Barbieri, quien permanece en la Unidad Penitenciaria Federal 7 de Resistencia, Chaco, purga una pena de 25 años de prisión como partícipe necesario del delito de "secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas y por la comisión con armas de fuego", la cual será cumplida recién el 9 de diciembre de 2028.



"Entendemos que en el caso no se encuentran dadas las condiciones para que el peticionante acceda a la libertad condicional", dijo en su voto el juez Riggi, en respuesta a dos recursos interpuestos por el fiscal federal de Corrientes Flavio Ferrini y la defensora oficial Lara Leguizamón en su rol de abogada de la víctima, en este caso, de Pompeya Gómez, madre del joven desaparecido.



Riggi justificó su postura al señalar "la inusitada y extrema gravedad de los hechos" y que el destino de Schaerer, "tras más de diecinueve años, aún se desconoce, a manos de una organización delictiva de gran envergadura y con ramificaciones en el extranjero, a punto tal que aún existen imputados pendientes de juzgamiento".



Así se refirió a dos de los integrantes de la organización que secuestró al estudiante, Horacio "Potrillo" Maidana y Rodolfo "Ruso" Lohrman, quienes cumplen prisión en una cárcel de Portugal.



El juez señaló en el fallo al que accedió Télam que "el condenado (por Barbieri) podría tomar contacto con ellos y entorpecer la labor de la justicia".



Asimismo, en el fallo de Casación se incluye un perfil trazado por la sección de asistencia médica del penal donde Barbieri cumple prisión, que indica que "…debe reforzar su participación en talleres que ayuden a su inserción social, demostrar interés por su salud mental y reconocimiento de la implicancia de la misma".



En ese sentido, el informe indicó que "se evalúa que el paciente continúa aún en proceso de comprometerse con el espacio de orientación y apoyo que se le ofrece, al cual asiste de manera ocasional, mostrándose (…) demandante respecto de cuestiones judiciales, no pudiendo dar cuenta de sentimientos, emociones y pensamientos por fuera de dicha temática".



Y entre otros argumentos se incluyó que el tribunal correntino no determinó la incorporación del condenado a un régimen de seguimiento por tobillera electrónica.



Cristian Eduardo Schaerer fue secuestrado el 21 de septiembre de 2003 en su casa del barrio Las Tejas de Corrientes y por su rescate, que no se concretó, se pagaron más de 277.000 dólares. Desde entonces, se desconoce el paradero del joven.



Télam.