Video: una joven apuñaló a otra tras violenta pelea en la vía pública

Tranqui, el centro de #Neuquen . Una mujer apuñaló a otra durante una pelea en un centro comercial. No le importó que varios transeúntes pasarán. #Video#violencia pic.twitter.com/UQgpobIXlK — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) December 28, 2022

Se filtraron imágenes de una violenta pelea en Neuquén entre dos mujeres que terminó con una de ellas apuñalada. Lo cierto es que no se sabe cuál fue el motivo por el cual se estaban peleando y agrediendo de tal manera, pero un usuario de Twitter compartió el momento y revolucionó todo.“Tranqui, el centro de Neuquén. Una mujer apuñaló a otra durante una pelea en un centro comercial. No le importó que varios transeúntes pasarán”, escribió en la red del pajarito. Automáticamente, llamó la atención de los usuarios de la red social, quienes empezaron a replicar el post."La decadencia se extendió a todo el país. Antes era solo el conurbano", fue uno de los comentarios que recibió el tuit.Si bien este tipo de acontecimientos siempre sorprenden y llaman la atención, la realidad es que no es nada nuevo debido a que, lamentablemente, casos como estos se dan a conocer muy seguido.