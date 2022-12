Revocaron la domiciliaria a dos hermanos acusados de un crimen en Paraná

En libertad

Los hermanos Luis y Raúl Miño son los dos imputados por el asesinato de Miguel Ángel Segovia, el hombre de 67 años que fue atacado a golpes en el Volcadero municipal de Paraná a fines de agosto. Los dos jóvenes estaban con prisión preventiva domiciliaria pero no la cumplieron, por lo que fueron enviados a la cárcel: uno hace una semana por irse de la casa y pelearse con otro hombre que lo apuñaló; el otro, este miércoles porque su pareja no lo soportaba y denunció que se iba de la vivienda.Segovia era uno más de quienes van diariamente, mañana, tarde y noche, a trabajar a este sector del barrio San Martín en busca de elementos que luego vendía en los lugares de acopio de materiales. Minutos antes de las 5 del martes 30 de agosto, mantuvo una discusión con los agresores por el lugar donde estaba revisando los deshechos de la ciudad. Le asestaron numerosos golpes que le desfiguraron el rostro y le produjeron fracturas en el cráneo. El médico forense contó 20 impactos con lo que podría ser un palo o un fierro.En la investigación de la División Homicidios a cargo del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, se recabaron testigos que vieron a los hermanos Miño en el lugar esa madrugada, y además otras personas declararon que les compraron los materiales que adquirieron en el trabajo de esa misma jornada.Unos días después los dos sospechosos, que tienen 19 y 22 años, fueron detenidos, quedaron con prisión preventiva en la cárcel y luego recibieron la domiciliaria. Hace unos 10 días, se venció el plazo de esta medida cautelar, por lo que quedaron libres.Familiares de la víctima se escandalizaron al verlos sueltos, y mediante el abogado querellante en la causa, Walter Rolandelli, pidieron una audiencia en Tribunales para volver a pedir la domiciliaria, medida que fue dispuesta por el juez de Garantías Juan Hipólito Carlín.Pero resulta que hace aproximadamente una semana, Luis Miño se encontraba donde se corren carreras cuadreras en la zona del barrio Anacleto Medina. Allí protagonizó una pelea y terminó apuñalado por otro hombre. Como se determinó de esta manera que estaba fuera del lugar donde debía encontrarse, y su madre tampoco denunció que salió de la casa, le revocaron el beneficio y lo llevaron a la Unidad Penal Nº 1.Igual camino siguió su hermano Raúl, quien estaba en su casa con domiciliaria a cargo de su pareja, pero la joven denunció en la comisaría que no quería seguir estando con el muchacho bajo el mismo techo porque se iba y tiene problemas de adicciones.Por esto, ayer se hizo una nueva audiencia en la que se revocó la preventiva en la vivienda a Miño y también lo trasladaron a la cárcel de Paraná.De este modo, ambos hermanos, que son asistidos por el defensor oficial Sebastián Ludi, recibirán 2023 y esperarán el juicio en el encierro. No se descarta que antes de un juicio por jurados se llegue a un acuerdo de juicio abreviado.Además del homicidio de Segovia, los hermanos Miño están sospechados por otro homicidio ocurrido en Paraná hace más de tres años, en el cual actuaron con la misma modalidad brutal, según informaron fuentes judiciales a. Se trata del asesinato de Oscar Darío Romero, quien fue hallado muerto en una casa del barrio Humito de Paraná el 16 de septiembre de 2019.Por este crimen perpetrado a puñaladas, habían imputado Elisa “Mamacha” Segovia y a Roberto Carlos “Pochona” Pérez.Resulta que en la escena del crimen había huellas dactilares de las que no se encontraron correspondencia con ninguna persona. Los Miño habían sido nombrados en el marco de aquella investigación, pero el cotejo de huellas arrojó resultado negativo. Tres años después, a partir del caso del hombre asesinado en el Volcadero y del nuevo registro de huellas tomado a los hermanos, se realizó un nuevo cotejo con las evidencias levantadas en la escena del crimen de Romero, y esta vez el resultado fue positivo.Los Miño aún no fueron imputados por aquel homicidio, pero no se descarta que así sea. Seguramente habrá una discusión técnica y científica en torno a esta evidencia clave.