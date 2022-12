Revelan detalles sobre el ataque de toro que mató a productor rural

Policiales Despiden a productor de Paraná Campaña que murió al ser atacado por un toro

Policiales Productor murió al defender a peón rural del ataque de un toro

Un productor rural de 59 años de edad, falleció este miércoles y su compañero quedó internado en el hospital de “José María Miranda”, luego de sufrir un accidente laboral en un establecimiento rural en cercanías Cerrito, indicaron fuentes policiales aEl terrible suceso conmocionó al ámbito rural y diversos sectores, dato que era una persona muy conocida en distintos ámbitos de Entre Ríos.El hermano de la víctima relató el Víctor Beltramino había criado el animal de raza “sueco rojo” desde ternero. “Puede ser una de las causas”, advirtió el funcionario policial. Al respecto, amplió: “Actúan por instinto. Si criamos un animal de estas características como si fuera doméstico, cuando son adultos pueden tener este tipo de reacciones porque no se criaron con otros de su especie, entonces tienen las reacciones contra el humano. Al no socializar con animales de su misma especie no internaliza y compite con el humano”, resumió en declaraciones aAsimismo, reveló que el vacuno “en reiteradas oportunidades había intentado arremeter contra ellos y no pudimos acercarnos con el móvil policial ni con el vehículo de la médica veterinaria por la simple razón de que se venía contra los rodados. Intentó topar los mismos. No te dejaba arrimarse tampoco con caballo, por lo que tuvimos que hacerlo con tractor. Era muy territorial, riesgoso”.El comisario de Cerrito, Darío Miraglio, había señalado aque “el empleado contó que el animal atacó al patrón muy fuerte, lo levantaba con la cabeza y luego en el piso lo aplastaba y presionaba en la zona del pecho”.“Es un animal muy ágil, pero no permitía acercarte a menos de 100 metros”, refirió por su parte Peralta. Y completó: los allegados “no podían creer” lo que pasó.