Hallan el cadáver de una mujer en un desagüe: qué arrojó la autopsia

Durante la tarde de este miércoles, los investigadores comandaron la autopsia sobre el cadáver de la mujer hallada en un desagüe de Berisso. Según informaron fuentes policiales a 0221.com.ar, el análisis permitió establecer que "el fallecimiento data de aproximadamente entre siete y diez días, y que la muerte se produjo por asfixia por sumersión (se ahogó)".



Por otra parte, los voceros indicaron que "el cuerpo, en toda su superficie, no posee signos de violencia" y que se procura dar con su identidad.



Tal como informó, fue un recolector de residuos el que descubrió el cadáver flotando en un canal paralelo a la calle 66, a pocos metros de la desembocadura del Río de la Plata, dando posterior aviso a los efectivos de la comisaría Segunda. Debido al difícil acceso al lugar, agentes de la guardia de Defensa Civil, en conjunto con Bomberos Voluntarios, usaron cuerdas de rescate y un embarcación tipo kayak para retirarlo del agua.



"Se ingresa por un camino de tierra y hay canales a ambos lados, que son desagües de la ciudad. Hay abundante vegetación y se trata de un sector no habilitado porque no es playa. Por uno de los laterales (el izquierdo) pasa la desembocadura cloacal", explicaron fuentes de Defensa Civil a este medio. Una vez retirado del lugar, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de La Plata para la realización de las pericias.



En este contexto, la causa fue caratulada como "averiguación causales de muerte" y es instruida por la UFI N° 15 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield. Asimismo, se está desarrollando una investigación para conocer si hay denuncias previas de desaparición de personas que ayuden a su identificación. Tal como se informó, tendría unos tatuajes que podrían servir para su reconocimiento.