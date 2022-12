Pide medidas de seguridad la mujer que su hermano intentó quemarle la casa

Hace 17 días un hombre de 33 años intentó prenderle fuego la casa a su hermana ubicada en calle Leónidas Echague de Paraná. La mujer denunció lo sucedido y por la tarde personal de Comisaria Tercera realizó un allanamiento en la vivienda del acusado.Tras el violentísimo hecho, la víctima, Vanina había contado ante Elonce que su hermano es muy peligroso y en reiteradas ocasiones la había amenazado de muerte.Este miércoles, la damnificada en declaraciones a Elonce pidió “mayor seguridad” ya que su hermano se encuentra con prisión domiciliaria y teme que intente hacerle algo nuevamente.En este sentido, expresó que su hermano “quebranta todos los limites, por eso necesito un botón antipático o alguna custodia, porque él es capaz de cualquier cosa”. Además, añadió que “ya no sé a dónde pedir ayuda, la jueza espera que me él me prenda fuego para hacer algo”.“Mi hermano, al que le dicen El Tuqui, hace un mes que salió de la cárcel, donde estuvo tres años y medio preso en el penal de Victoria”, reveló y confirmó que el sujeto “está todo el día con sus juntas: viven las 24 horas alcoholizados y drogados, todos los vecinos l tiene miedo”.