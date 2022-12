Investigan a policías que detuvieron a conductor que los arrastró con su auto

Policiales Liberaron al conductor que arrastró a dos policías en el capot de su auto

El conductor del automóvil que arrastró a dos policías arriba del capot en Córdoba, Lautaro Ordóñez (20), recuperó este martes la libertad por no tener antecedentes, aunque seguirá imputado por lesiones leves y resistencia a la autoridad.Desde la fiscalía de Liliana Copello informaron que en una “investigación paralela” se está analizando el accionar de los policías que participaronPor el momento, se han constatado lesiones leves en joven, lo cual podría abonar la idea de un abuso policial.Todo el accionar de los policías está relacionado con la resistencia que brindaba el conductor del vehículo que acababa de embestir a los policías y los arrastró por decenas de metros sobre el capot del auto, a gran velocidad.Tampoco Ordóñez colaboró a abandonar el auto. Se resistió y los policías forcejearon con él.Una vez detenido, se le extrajeron muestras a Ordóñez para determinar si estaba drogado o alcoholizado, pero hasta este martes al mediodía se desconocía el resultado.Más allá de su falta de antecedentes penales, se conoció que Ordóñez tiene varias infracciones de tránsito graves.Todas las tintas parecen haberse cargado sobre el conductor del vehículo, pero las grabaciones de video desde el interior del vehículo sugieren que parte de la responsabilidad del acto de rebeldía en contra del control policial también sería de la joven que viajaba en el asiento del acompañante.Abril Selena Aresca (21) sería quien repite una y otra vez que no hay que abrir ni bajarse porque no están cometiendo ningún delito.Para la fiscal Copello, su actitud la convierte en “instigadora” de los mismos delitos en los que Ordóñez está señalado como “autor”, resistencia a la autoridad y lesiones leves dolosas.La cuestión del “dolo” no es menor, porque muchas veces, hay lesiones -culposas- provocadas por los vehículos por un siniestro vial. Pero en este caso, está claro que Ordóñez tuvo toda la intención de avanzar con su vehículo cuando tenía parados a dos policías, de uniforme, que le estaban indicando que debía bajarse para ser controlado.Distinta es la situación de la tercera ocupante del vehículo, la hermana de Abril, Coral Tiziana Aresca (19).La menor en el interior del vehículo es la única que pone un poco de sensatez a lo que estaban haciendo los que iban delante de ella. En todo momento dijo que debían abrir y preguntar por qué los detenían y también clamó que quería bajarse, en varias oportunidades. Finalmente, cuando Ordóñez está a punto de embestir a los policías, logra descender y abandona el alocado designio del conductor.No se conoce aún las posiciones exculpatorias de los involucrados.Además de todo esto, se está determinando qué sucedió antes de la discusión entre los policías y los ocupantes del vehículo.Según se está aclarando, Ordóñez venía circulando por Hugo Wast, cruzó Rafael Núñez y trató de ingresar a la hilera de autos del local de comidas rápidas, aunque “colándose”.Cuando los policías le indicaron que debía dar la vuelta y volver a ponerse en la fila, se produjo la discusión. Luego, Ordóñez fue volviendo hacia Núñez, hacia la Mujer Urbana, desde donde “levantó” a los policías y los hizo viajar contra su voluntad.La investigación tiene pendiente la declaración de varios testigos más y el análisis de cámaras de domos de la vía pública.El lunes ingresó una denuncia en contra de Ordóñez por supuesto abuso sexual con acceso carnal el pasado 14 de febrero de 2020 en una vivienda de un country de la zona de Villa Warcalde.La denunciante tiene hoy 18 años y su presentación recayó en la fiscal Ingrid Vago, del 2° Turno de Delitos contra la Integridad Sexual. Por el momento, la presentación está siendo investigada y para llegar a algún avance concreto pueden transcurrir varios meses.