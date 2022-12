Elevaron a juicio la causa por el femicidio de enfermera en Paraná

En una audiencia celebrada la semana pasada, las fiscales Ileana Viviani y Melisa Saint Paul detallaron las abrumadoras pruebas que incriminan a Denis y relataron el hecho según lo que se pudo reconstruir con total precisión, ya que hubo testigos presenciales del femicidio. Consideraron que la etapa de la investigación penal preparatoria se encuentra concluida y que era necesario pasar a la siguiente: el juicio por jurados.Este martes se conoció que elevaron a juicio a Carlos Alberto Deniz, el hombre que asesinó a una enfermera en Paraná.El abogado querellante que representa a Beti, la madre de la víctima, Pedro Fontanetto D’Angelo, indicó aque “fue una causa que llevó un año de investigación, pero que al día de hoy está muy completa, con pruebas sólidas para el juicio por jurado. Esperemos que se dé prontamente, pero conseguimos la elevación a juicio antes de la feria y era lo que buscábamos”.“Nosotros estamos convencidos y el femicida es Carlos Deniz, su pareja en ese momento. Más allá que niega el homicidio con el calificativo de femicidio, porque según él no había violencia de género”, dijo. Seguidamente, agregó que “sin embargo hay varios testigos que dan cuenta de lo que estaba padeciendo Stella”.“Una persona que asesina a su pareja en frente de su hijo, evidentemente es una persona que no le importa nada. Estamos frente a un perverso y un asesino que no tiene a nada, ni siquiera a los actos heroicos al joven que trató de ayudarla”, manifestó.Sobre el juicio, el abogado comentó que “la pena que esperamos, es una pena única de prisión perpetua, porque estamos ante un homicidio doblemente calificado por el vínculo y por un contexto de violencia de género”.Stella Maris Castaño, de 36 años de edad, quien se desempañaba como enfermera en el Hospital de la Baxada, fue brutalmente asesinada, el pasado 21 de diciembre, en la capital entrerriana. La misma fue atacada con un cuchillo y por el hecho está detenido Carlos Denis de 47 años, quien era pareja de la víctima.