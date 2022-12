Un hombre en grave estado tras ser embestido por un auto en ruta no habilitada

Un grave accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 20 de la Autovía 18, que aún no está habilitada para la circulación vehicular. Un hombre, que caminaba junto a su familia, fue embestido por un auto y tuvo que ser derivado de urgencia al hospital San Martín.El hecho ocurrió el lunes por la tarde. Miguel Moreyra, junto a su pareja Mariela Grinóvero, y su hija, caminaban por la autovía en construcción cuando un vehículo, que circulaba sin luces y a gran velocidad por la zona prohibida, los atropelló. Producto del fuerte impacto, el hombre fue lesionado seriamente, quien quedó tendido sobre la traza.La esposa de la víctima, relató que “esa parte de la autovía la gente la usa para caminar porque no está habilitada para que circulen vehículos". Seguidamente, agregó que junto a su familia volvían de un paseo cuando sucedió el accidente: "Venía tan rápido que lo único que vimos es como salió despedido. Era un hombre que viajaba solo en Chevrolet Corsa gris, nuevo. Por lo que dijeron del velocímetro, iba a ochenta".La mujer aseguró que, al momento del accidente, el conductor aceleró y “paró unos 100 metros más adelante, donde se bajó del vehículo muy nervioso sin brindar ninguna ayuda útil”.Ante la desesperación Grinóvero, con poca señal en el teléfono móvil, llamó a la comisaría de Tilcara y pidió auxilio al chat de vecinos para que mandasen una ambulancia."En un momento comenzaron a llegar vecinos a ayudar hasta que llegó la ambulancia de Colonia Avellaneda y lo trasladaron al hospital San Martín", expresó la mujer a La Mañana de La Red (88.7 La Red Paraná).Al ser consultada sobre el estado de salud de su pareja, informó que se encuentra en terapia intensiva, con un fuerte traumatismo de cráneo, escoriaciones en la espalda y las dos piernas fracturadas: "Anoche le operaron de una de las piernas y también estamos esperando porque tiene un coágulo en el cerebro que, por el momento, no se puede operar".En tanto señaló que el conductor está detenido en Alcaidía de Tribunales. El fiscal en turno dispuso realizarle el análisis de sangre y orina para detectar algún consumo de alcohol u otras sustancias. "Por la forma en que hablaba estaba alcoholizado", sugirió la mujer.