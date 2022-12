Robaron una computadora de la municipalidad de Chajarí

La Policía investiga el hecho que tuvo lugar el sábado 24 de diciembre, minutos antes de la llegada de la Navidad, cuando robaron una computadora del área de Recursos Humanos del municipio de la ciudad de Chajarí.



Al lugar habrían ingresado por una ventana de aluminio ubicada sobre calle Falucho. Por estas horas personal policial trabaja en el hecho para dar con los responsables.



El comisario Walter Domínguez, jefe de la Policía local, explicó que “la abertura no tiene indicio de haber sido forzada, abriendo la ventana se puede sacar desde el exterior sin ingresar”. En tanto, pudieron levantarse huellas dactilares y se evalúan imágenes aportadas por las cámaras de seguridad, en pos de dar con el o los malvivientes. Algunos indicios marcan que el hecho habría sucedido alrededor de las 23 horas de la Nochebuena.



“Lo desconectaron con cuidado. No se observó otro tipo de daño. No tenemos identificado todavía al supuesto autor”, enfatizó el jefe policial. Los indicios están siendo analizados a fin de obtener certeza de los mismos, dando herramientas a la Justicia para que ordene las acciones pertinentes.



Qué dijeron desde el municipio

El gobierno municipal difundió un comunicado al respecto del hurto que tuvo lugar en la oficina del personal ubicada en el sector del nuevo edificio que da hacia calle Falucho. “Para ello se forzó una de las ventanas”, afirmaron. Vale señalar que Domínguez manifestó a Radio Chajarí que no hay indicios de ello.



“Este lunes 26 de diciembre a primera hora de la mañana se tomó conocimiento del hecho y se procedió a realizar la correspondiente denuncia. A partir de ese momento la Justicia junto con la Policía de Entre Ríos trabajan para esclarecer el hecho analizando las cámaras del sector, recolectando otras medidas de prueba”, reza la información oficial.



“En cuanto a la información del equipo es importante destacar que el mismo no guarda información que pueda afectar el normal desenvolvimiento de la administración, ya que la documentación se guarda en la nube y no físicamente en el equipo informático. De acuerdo con el avance de la investigación se espera que en las próximas horas se logre esclarecer el hecho”, concluyeron.