Posible mala praxis: fiscal expuso qué circunstancias podrían complicar a médico

Lade 67 años en Urdinarrain es investigada por la Justicia de Gualeguaychú para saber si hubo algún delito por acción o inacción del profesional médico que cubría la guardia en el Hospital Manuel Belgrano.en el traslado hacia Gualeguaychú”, explicó ala fiscal que investiga el caso, Martina Cedrés.Cedrés confirmó queen relación a cómo llega la mujer al nosocomio porque ellos refierenque le suministraron medicación, y eso pudo haber acelerado el proceso de muerte”.“La denuncia esta específicamente dirigida aporque era quien estaba destinado a la atención de la guardia en Urdinarrain”, indicó y confirmó que, en la denuncia realizada por la familia de la mujer, consta que el profesional habría dicho:Cedrés refirió la existencia de, pero –aclaró- en sede penal debemos determinar si respecto de alguna indicación que él haya dado dentro del hospital para efectuar en el cuerpo de la mujer, o lo que no haya hecho, fue lo aceleró el proceso de muerte; es decir, si hay un nexo causal en esa relación”.fundamentó la fiscal de Gualeguaychú.La fiscal indicó que el cuerpo de la mujer permanece en la morgue de Oro Verde para practicarle examen de autopsia, junto con la historia clínica de ese día respecto de las prácticas que le realizaron, a fin de determinar la causa de fallecimiento y si alguna situación que haya o no haya indicado el médico elevó el riesgo que después causó la muerte.Fue en ese sentido que comentó que la paciente permaneció internada en el hospital de Urdinarrain durante dos horas y con niveles altos de glucemia en sangre.insistió la fiscal al tiempo que señaló: “Más allá del reproche que se le pueda hacer en relación a la atención que brinda el médico, no es reprochable en términos penales”., remarcó al respecto.Cedrés comunicó que el profesional fue notificado de la denuncia en su contra y que debe nombrar un abogado defensor para el contralor de todas las medidas judiciales que se llevan a cabo. “El llamado a declarar del médico dependerá del resultado de la autopsia y de lo que indiquen los forenses de Paraná”, aclaró.