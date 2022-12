Fiscal que investiga el crimen del ministro estima que la acusada no actuó sola

El fiscal de la causa que investiga el homicidio del ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, aseguró hoy que una cámara de seguridad sitúa a la única imputada de la causa, Silvina Nieva, en la escena del crimen y estimó que la mujer "no habría actuado sola".



Mientras tanto, esta mujer de 50 años continúa imputada de "homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y por alevosía", pero en libertad debido a irregularidades durante su detención.



"Las pruebas que hay son una serie de contradicciones. Inicialmente hay un testimonio brindado por ella, el cual al razonamiento de este ministerio público fiscal esta extirpado, o sea que no lo tenemos en cuenta porque incurriríamos en una autoincriminación, en una violación a los derechos que gozan todos los ciudadanos", dijo hoy en diálogo con el diario el Ancasti, el fiscal Hugo Costilla.



El funcionario judicial, señaló que "existen otros indicios que la ubican en la cercanía del lugar del hecho".



"Hay una cámara del 911 donde se la observa, si bien no hay nitidez en la misma, pero es una de las pruebas que estamos solicitando a otros cuerpos forenses de otras provincias, para establecer la nitidez de la imagen", dijo.



En esta línea, Costilla señaló que "esa cámara está situada linealmente a 100 metros del domicilio de la víctima y la ubica a ella (Nieva) a las 7.23 de la mañana en el lugar".



A su vez, el fiscal recordó que "cuando posteriormente (Nieva) ejerce su defensa material y declara, niega la relación de pareja, niega que iba al domicilio".



"Tenemos acreditado que ella contaba con llave, con todas las llaves de acceso, no solo de ahí, sino del ministerio, y de Uthgra. Son las contradicciones que vuelcan la balanza probatoria en este estado procesal, que sospecha para lograr la imputación e indagar el hecho", aseguró.



Por otra parte, Costilla explicó que se secuestraron "las mismas prendas de vestir que se observan en la cámara" y que se está "determinando si en ellas hay o no hay sangre",



"Así también en las contradicciones en las que esta incurre con respecto a precisiones que pura y exclusivamente la sabia ella, por la relación que mantenía de confianza e intimidad que mantenía con la víctima", agregó.



Costilla, también adelantó que cree que Nieva no actuó sola en el homicidio de Rojas.



"De las actuaciones surge que existen lesiones defensivas por parte de la víctima y eso hace presumir una muerte bajo traición. Por eso estimo que no habrá actuado sola. Aparte de decir que ella habría actuado sola, obviamente siempre ante el estado de convicción de sospecha, es muy apresurado. Pero estimo que no habría actuado sola. Es lo que se está investigando y en el caso de que se refuerce esa teoría es establecer también quién más habría actuado con ella", aseguró.



En relación a otras líneas de investigación, Costilla manifestó que "inicialmente existen varias líneas investigativas, de acuerdo con el círculo donde esta persona (Rojas) se desempeñaba en distintos ámbitos".



Sin embargo, el fiscal indicó que adelantar el móvil del homicidio sería algo "prematuro".



Finalmente, Costilla adelantó que se están realizando peritajes a 15 celulares con asistencia de Gendarmería Nacional



Rojas fue encontrado muerto por su hijo el domingo 4 de diciembre en horas del mediodía tirado en el patio de su casa, pero la data de muerte es del día anterior, con lo cual se estima que el funcionario provincial, de 73 años, fue asesinado el sábado por la mañana.