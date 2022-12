Ramírez no aparece y su hijo está desesperado: “Pido que lo sigan buscando”

pide la comunidad que quien tenga alguna información la aporte.



Su hijo, Gonzalo Ramírez dialogó cony expresó que lo último con que cuentan de tatos sobre su padre son “las imágenes que me envió la fiscal Sandra Terreno, que se toman de mi padre, en el hipermercado de calle Larramendi. Sale de ese lugar y da dos ‘vueltas manzana’, es decir da vuelta por el parque, sale por la estación de servicio; a esto lo hace dos veces.Agregó que “los canes recorren toda la costa y el rastro termina en zona de Ameghino al final”.Al segundo o tercer día de su desaparición “tenemos noticias de vecinos que nos dijeron que lo habían visto. En zona de los miradores, hay una persona que fue de las primeras en comunicarse con nosotros y manifestarnos que lo vio ahí, otro vecino de la zona de Ameghino. Son cinco personas que en forma concreta dicen que estuvo ahí”, contó el hijo del hombre que es intensamente buscado., entiendo que pueden tener otras cosas. Más allá de lo que haga la Justicia, en nuestro afán de ayudar, seguimos averiguando. Salimos al río, en forma particular. Se ha rastrillado la zona en que se obtuvo el último rastro de él, pero no se ha encontrado nada; no hay nada. Es una desesperación, pasan los días, no sabemos qué pensar, no sabemos qué hacer, cómo actuar, cómo ayudar”, aseveró.Tiene su vida, su trabajo. Siempre lo ‘cargaba’, le decía que, si no estaba en la casa, estaba en la tómbola. Además, él iba de su casa, a la mía, y a la de su hermano. Pasaba mucho tiempo con mi hijo. Es una persona muy conocida en el barrio”..”, lo que acrecienta la angustia, confió.Integrantes de la familia de Carlos Ramírez se reunirán con la fiscal, de acuerdo a lo indicado por Gonzalo irá a ese encuentro una prima que está siguiendo el caso, siempre pendiente contó. Además, el hijo del hombre desaparecido mencionó que pedirá una audiencia con la fiscal “para que me informen” cómo sigue la búsqueda.”, agregó.Y tal como lo vienen haciendo desde que se conoció sobre la desaparición de Carlos Ramírez, su hijo