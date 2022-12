Entraron a una casa, vaciaron una pileta de lona y se la llevaron

Durante la madrugada del 25 se registró un robo en Estación Pareras. Malvivientes ingresaron a una casa quinta ubicada en calle Del Poncho y Maya, y sustrajeron una pileta de lona.El dueño de la vivienda, se percató de robo el domingo al mediodía cuando se levantó y al salir al patio se dio cuenta que le faltaba la pileta.En diálogo con, contó que “la pileta estaba llena de agua, no sé cómo habrán hecho para vaciarla rápido y llevársela. Vimos que estaba roto un tejido de la casa, así que suponemos que se habrán metido por ahí”. El hombre supuso que en el delito actuaron “dos o tres ladrones”.“Hace 20 días la compre y me salió $50.000”, dijo lamentando. Seguidamente remarcó: “Es algo que compramos con mucho esfuerzo porque nos costó bastante”.Sobre el robo, comentó que “no escuchamos nada en la madrugada, tenemos una perra, pero es re tranquila. No es la primera vez que pasa algo así”.El hombre no pudo realizar la denuncia: “Fui a la comisaria y esperé 40 minutos para que me la tomen. Me fui, volví hoy, me tomaron algunos datos, pero no me dejaron hacerla nuevamente, pero me dijeron que me iban a llamar. Sigo esperando”.