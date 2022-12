"A Renzo lo mataron por un chocolate", dijo la tía del pequeño muerto a golpes

Renzo Godoy, un niño de 4 años, fue asesinado a golpes en Berazategui . La madre y su pareja se negaron a declarar ante la justicia y siguen detenidos.Todo empezó el jueves pasado en una casa ubicada en la calle 508 entre 616 y 617, en la localidad de El Pato. Allí, salió a las corridas Victoria Godoy, de 30 años, con su hijo Renzo en brazos rumbo a una salita del barrio.En una primera versión ante la policía, la pareja detenida había dicho que Renzo se había resbalado en la bañera y había golpeado su cabeza.Sin embargo, el resultado de la autopsia no encontró lesiones compatibles con una caída reciente y el testimonio de un pariente de la víctima reveló nuevos detalles que complican la situación de los acusados.Godoy y su pareja, Luis Alberto Gallo, fueron detenidos e imputados por la fiscal Gabriela Mateos, a cargo de la fiscalía 3 de Quilmes, por el delito de "homicidio agravado por el vínculo".Daniela, tía del niño asesinado, expuso la trama de maltratos sistemáticos a los que era sometido Renzo en su hogar y aseguró que su hermano, el padre biológico del menor, había denunciado esto en varias ocasiones sin obtener respuesta de las autoridades. "Lo mataron por un bon o bon", dijo."La madre le había hecho una perimetral a mi hermano, pero él nunca le tocó un pelo. Lo hizo para que no pudiera ver a su hijo. Nunca nos dejaba solo con Renzo, porque si no él se ponía a contar que le pegaban", expresó para agregar: "Lo mataron por comerse un chocolate"."Cuando se comieron el bon o bon, el padrastro agarró del cuello al hijo más grande. Se asustó, y dijo que había sido Renzo. Ahí lo empezaron a golpear. El hermano vio todo. Tuvieron que matar a Renzo para que recién ahora nos den la tenencia de todos los hermanos", expresó Daniela según indica el sitio VíaZeta.El niño de cuatro años fue asesinado a golpes en su vivienda del partido bonaerense de Berazategui y por el hecho detuvieron a la madre y al padrastro de la víctima. Fingieron que Renzo Gabriel Godoy, se había ahogado mientras se bañaba. Un rato más tarde, cambiaron de versión: Instalaron que el chico se había caído vestido en la bañadera y que, su hermano de 10 años, había sido testigo de esa escena.La autopsia fue contundente: El nene murió por golpes en la zona abdominal. Ese dato forense, sumado a otro testimonio de un vecino que escuchó gritos, fueron determinantes a la hora de las detenciones.Por decisión del juez de garantías Alejandro Mora, Luis Alberto Gallo y Victoria Belén Godoy fueron detenidos e indagados por homicidio calificado. La posible pena es perpetua.El jardín de infantes al que asistía Renzo, había advertido varias veces que el nene llegaba con hematomas a la institución. Se lo comunicaban a sus padres, pero argumentaban que se golpeaba jugando.