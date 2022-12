Estafaron a una persona en nombre de supuesta empresa de transporte de Paraná

En la Seccional 15ª de esta ciudad, se presentó un hombre de 72 años de edad, residente en un tramo de la calle M. Brasca, y radicó una denuncia.



La misma tuvo que ver con que el pasado 20 de octubre contrató un viaje para 62 personas, con una empresa de transporte de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.



Dijo al respecto, que realizó un contrato por un monto de 340.000 pesos, y que efectuó una seña de 53.000 pesos, dinero que entregó a quien identificó como Daniel B. RESPUESTA A UN PEDIDO En la prosecución de su relato, agregó que el 27 de noviembre la hija de dicha persona, de nombre Florencia, se acercó hasta su domicilio y que el exponente le hizo entrega de 204.000 pesos, a la vez que solicitó la entrega de los recibos pertinentes.



Como respuesta, el denunciante escuchó "arréglate con mi viejo". DEVOLUCION DEL DINERO Seguidamente, manifestó que desde entonces hasta el día que decidió realizar la denuncia, las personas que contrataron el viaje a Sumampa, provincia de Santiago del Estero, le solicitan la devolución del dinero que abonaron, y que no tiene en su poder.



También expuso que se comunicó con Daniel B. quien le dijo que en automóvil venía desde Buenos Aires, y que pasaría por Rafaela a dejarle el dinero, algo que no se cumplimentó.



Asimismo, hizo saber que como ya lo había expresado no cuenta con recibos de la entrega del dinero, y que solamente dispone de un listado de las personas que le entregaron 6.000 pesos, en pago del costo del viaje. (Diario La Opinión)