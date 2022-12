Remisera imploró a ladrona que devuelva celular con fotos de su hijo fallecido

Policiales Trabajó 12 horas y le robaron dinero y el celular con fotos del hijo fallecido

Una delincuente le abrió el auto que utiliza como remis y le sustrajo la recaudación del día, documentación y. El triste hecho ocurrió en calle Casiano Calderón, en la intersección con Caminos, durante la tarde del 24 de diciembre. A través dela damnificada por el robo leAmalia Aguiar.apuntó la remisera.“Una mujer iba caminando, vio algo que le llamó la atención y volvió a abrir el auto; intentó por el lado de las puertas laterales, después giró y abrió la del lado del conductor, de donde sacó mi cartera con mis cosas yexplicó la trabajadora del volante al lamentar que a esas imágenes no las recuperará más si la ladrona “no accede a devolver el celular”., imploró Aguiar a la mujer que sustrajo el teléfono, documentación, dinero y la recaudación de 24 horas de trabajo a bordo de un remis.lamentó.“Mi turno comenzó a las 5 y a las 17 cuando terminaba mi turno pasó esto”, repasó al dar cuenta de su “porque la ladrona “en un segundo” le arrebató los frutos del “sacrificio diario”., sentenció.Aguiar comentó que no reconoció a la ladrona y apeló a que ésta la devuelva el. “Que por favor recapacite y me lo devuelva”, imploró., insistió la remisera.porque esto le pasó a toda la familia, mi hijo no está, las cosas faltaron y al verme mal a mí, los hermanos, abuela, tíos y primos todos la pasamos mal”, rememoró.En la oportunidad, la trabajadora le comentó aque inició los trámites para renovar la documentación que perdió: el DNI y la licencia de conducir, pero estaba teniendo algunos inconvenientes.