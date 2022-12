Un auto sufrió con daños materiales tras colisionar una vaca en ruta entrerriana

Ocurrió otro accidente en el que un auto terminó con graves daños materiales a causa del cruce de una vaca en su trayectoria. Sucedió en la ruta provincial Nº44, en las cercanías de la ciudad de Federación.



En dicho lugar un vehículo que ingresaba a la ciudad de Federación, marca Volkswagen Modelo Gol de color rojo conducido por un joven de 25 años oriundo de Colonia La Argentina, de imprevisto embistió a un animal vacuno de color negro, al no poder observar con anticipación por encontrarse las luminarias públicas apagadas.



Como consecuencia del impacto, el auto sufrió rotura del parabrisas, abolladura capot y guardabarros, entre otros.



No hubo personas lesionadas. No obstante, se dio intervención a Personal de Brigada Abigeato que tomó constancia de la marca del animal. Pesaba alrededor de 200 kg y murió en la colisión, detalló Tal Cual Chajarí.