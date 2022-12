Trabajó 12 horas y le robaron dinero y el celular con fotos del hijo fallecido

durante la tarde del 24 de diciembre.

Una remisera fue víctima de un lamentable hecho Paraná. Una delincuente le abrió el auto que utiliza como remis y le sustrajo la recaudación del día, papeles y la cartera con su celular con las fotos de su hijo fallecido. El triste hecho ocurrió en calle Casiano Calderón, en la intersección con Caminos, de Paraná,

Policiales Destrozó la parte delantera de su auto al chocarlo con una columna de luz

El celular con las fotos de su hijo

El video del robo

Policiales Una joven sufrió gravísimas heridas tras salir despedida de un auto en Paraná

Según contó la damnificada, Amalia Aguiar,ella comenzó a trabajar el sábado a las 5 am de la mañana en el remis, un VW Gold Trend de color blanco, y cuando finalizaba su jornada, alrededor de las 17 horas, fue hasta la casa de su madre a lavar el auto para entregarlo limpio.Al llegar a la casa de su madre, se bajó del rodado a buscar baldes y otros elementos para lavar el auto y no se percató que no había trabado las puertas. Fue solo cuestión de segundos, para que otra mujer le abra el auto y le sustraiga dinero, la cartera, estudios y lo más valioso:mencionó Amalia. “Es cansancio, indignación y una frustración enorme, porque nunca en mis siete años de trabajo me pasó algo similar”, sostuvo.Además, lo que más le apenaba a la mujer fue que le roben su celular, donde tenía todas las fotos y videos de su hijo, de 29 años, que falleció hace 11 meses. “Las fotos de Ale son lo más importante porque es lo único que me queda de él, es una parte de mí que ya no tengo”, expresó muy angustiada la mujer e imploró ayuda para recuperar “los recuerdos más significativos”En este sentido, Aguiar señaló que el celular robado es un Samsung A03S y desde la Comisaría Sexta, donde realizó la denuncia, le informaron que lo están rastreando, pero aún no tiene novedades.Elonce accedió al video donde quedó registrado el robo: en el audiovisual se observa con precisión como una mujer pasa caminando por calle Casiano Calderón y al llegar a la esquina de calle Caminos vuelve sobre sus pasos e intenta abrir el auto. “Probó con todas las puertas hasta que abrió la del conductor y en pocos segundos me sacó todo”, resaltó la remisera y añadió que “luego de robar se va con toda tranquilidad del mundo, como si no hubiera hecho nada”.