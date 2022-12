Violencia de género, amenazas y secuestro de armas: intervinieron familiares

Durante la noche de ayer viernes, personal de comisaría 3º fue hasta un domicilio ubicado en calle Hernandarias de Paraná por un “inconveniente familiar”. Cuando llegaron, dialogaron con una mujer de 27 años que les manifestó que su ex pareja había ingresado a su casa de forma violenta, maltratándola y reclamándole elementos de los hijos que tienen en común.



De acuerdo a lo que conoció la policía, esta semana la mujer lo había denunciado dos veces por violencia de género, por lo que el fiscal dispuso la detención del hombre de 32 años y su traslado a la Alcaidía de Tribunales, aunque luego fue liberado.



Por otra parte, el detenido denunció al hermano y al padre de su ex pareja por amenazas. Los inconvenientes entre los integrantes de la ex pareja “son constantes”, se dejó en claro y al salir la familia de la joven en su defensa, han llegado a “amenazarlo con armas de fuego”, indica el parte policial.



Los familiares de la víctima, luego de lo sucedido, entregaron una escopeta modificada calibre 32, un arma de fuego de fabricación casera calibre 32, dos aires comprimidos, 03 cartuchos punto 22 y 04 cartuchos calibre 32.



El fiscal dispuso el secuestro de las armas y que se le realice una correcta identificación al hermano de 31 años y al padre de 59, quedando supeditados a la causa.