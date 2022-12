Gustavo Rivas dijo que le aumentaron la pena “por el testimonio de un farsante”

Policiales Abogado condenado por corrupción de menores cumplirá la pena en su domicilio

Raúl Jurado, abogado de Gustavo Rivas, dijo que su defendido cumplirá 23 años de prisión en su domicilio y se le colocará una pulsera electrónica.Jurado reveló que en la audiencia, Rivas consideró “inconcebible” que le hayan aumentado la pena “por el testimonio de un adicto que es un farsante, a quien no conocía”.Así mismo, Jurado informó que Gustavo Rivas hizo uso de la palabra para referirse al “farsante” que le complicó la pena. “Nunca estuvo con Rivas, a ese lo pueden ver acomodando productos, adicto, un pibe que declaró haber ido tres veces por semana durante 9 años a lo de Gustavo. Y también, habló de detalles de su salud”, sostuvo el letrado.Sobre la pulsera para monitorear su condena, el abogado contó que todavía no se la colocaron y que “va a tardar”. “De hecho Rivas dijo `no me la pongan si yo con mi edad a donde voy a ir, si hay presos más importantes´”.Sobre la condena domiciliaria, el profesional fue contundente y resaltó que “no es un beneficio, es un modo de ejecución de una pena”.Sobre la casa de Rivas, Jurado relató que en la planta baja funciona el estudio jurídico, y la planta alta funciona su casa, que tiene entrada independiente, un par de habitaciones, la cocina, el comedor, un galpón y un patio chico a lado de la cocina.El imputado tiene total libertad dentro de su casa, puede recibir visitas y utilizar redes sociales, pero no puede tener contacto con menores, ni de forma digital ni personal, así sea familiar, aclaró el abogado.A su vez, Rivas puede solicitar el cambio de domicilio con justificación. Al respecto, jurado manifestó: “Él está feliz en su covacha”.También, Jurado agregó sobre el estado de salud de Gustavo: “Está medio gaga, se pierde, esta sordo y camina con dificultad”.“Yo lo que defiendo es desde el punto de vista jurídico, pero del punto de vista personal no me gusta, pero es porque soy un burro que no entiendo como a un hombre le puede gustar otro hombre, pero no es porque sea homofóbico”, aclaró y agregó que “todo el caso de Rivas fue por una cuestión homofóbica”, sostuvo su abogado.