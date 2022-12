Solicitaron enviar a juicio al hombre que asesinó a una enfermera en Paraná

Los relatos en contra del acusado

El hombre volvió a cuestionar a sus defensores oficiales y argumentó que no comprende nada del proceso judicial. Ya ha confesado haber asesinado a quien era su pareja, pero niega que se haya tratado de un femicidio. Se trata de maniobras que no lograrán evitar la prisión perpetua. El juez de Garantías, Juan Hipólito Carlín, resolverá en los próximos días, mientras le prorrogó por cuatro meses la prisión preventiva en la cárcel.Las fiscales Ileana Viviani y Melisa Saint Paul detallaron las abrumadoras pruebas que incriminan a Denis y relataron el hecho según lo que se pudo reconstruir con total precisión, ya que hubo testigos presenciales del femicidio.Luego, el abogado querellante que representa a Beti, la madre de la víctima, Pedro Fontanetto D’Angelo, coincidió con la Fiscalía y afirmaron que están dados los elementos para llegar a la instancia del juicio. Además, remarcaron que es un hecho que prácticamente se cometió la flagrancia.Uno de los testigos claves del hecho es un joven que tenía entonces 18 años y aquella madrugada del 20 de diciembre de 2021 pasaba caminando por la vereda de calle Díaz Vélez 1351 junto a su novia para ir a comprar una gaseosa, cuando escuchó los gritos de Stella Maris que intentaba salir de su casa para pedirle ayuda a su mamá, que vivía en la parte posterior dentro del mismo terreno. El chico saltó la reja y empezó a patear la puerta para entrar a rescatarla, la mujer pudo salir pero en seguida Deniz la agarró, la volvió a meter en la casa y cerró la puerta con llave. El vecino fue hasta la ventana, la rompió y entró a la vivienda, pero el femicida ya le había asestado las dos puñaladas mortales.Otra de las evidencias es el audio del llamado de la madre de la enfermera al 911, totalmente desgarradores, pidiendo auxilio para su hija. También se cuenta con los testimonios de las profesionales que entrevistaron al hijo de la pareja, de 3 años, quien como pudo se expresó y fue contundente sobre lo que presenció aquella madrugada.Los defensores oficiales Jorge Balbuena y Jorge Sueldo sostuvieron que no se oponen a la remisión de la causa a juicio, aunque en la audiencia de admisión de pruebas objetarán algunas evidencias.En la audiencia, Deniz volvió a manifestarse, tal como lo venía haciendo en cada instancia. Áyer dijo nuevamente que estaba disconforme con sus defensores, tal como lo expresó en otra oportunidad, dando argumentos que fueron desechados por el juez, ya que se demostró que está correctamente asistido y le han explicado, incluso el mismo magistrado, de qué se trata el proceso, de qué lo acusan y cómo puede defenderse.El hombre ha dicho que sabe que tiene que pagar, pero no está de acuerdo con la calificación del homicidio como femicidio, porque dice que no era violento con Stella Maris. Aunque él mismo confesó que no toleró que ella se quisiera separar, justamente como consecuencia de la violencia que ejercía.Además de la gravedad del hecho y la seguridad de que recibirá la pena máxima de cárcel de por vida, uno de los elementos para fundar la prisión preventiva para Deniz fue que planeó el femicidio y dejó preparado un bolso para escaparse. También, hay 22 testigos que podrían ser amedrentados antes de declarar. Por ello, le prorrogaron la medida cautelar en la Unidad Penal N° 1 de Paraná por 120 días, tiempo en el cual debería convocarse al juicio por jurados.Se aguarda la resolución de remisión a juicio para los próximos días, informó