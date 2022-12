Pidieron justicia y celeridad en causa de joven hallado muerto en el río

Hace más de un año del fallecimiento de José Luis Gonzales, el joven de 22 años que fue hallado sin vida durante la madrugada del miércoles 22 de diciembre de 2021, en el margen derecho del río Paraná, a la altura de Isla Bonita, en el kilómetro 610. Este jueves, su familia, frente al Superior Tribunal de Justicia, realizó una manifestación pidiendo celeridad en la causa.Al respecto, su mamá; Verónica, en declaraciones a, pidió “más datos, antes había un imputado, pero a través de las pruebas presentadas se determinó que esta persona no esté más relacionada a la causa”, y agregó: “el celular de este hombre marca que estuvo en el mismo lugar donde encontraron a mi hijo, pero según esta persona no estaba, es inentendible”.Se recordará que el joven oriundo de calle 3 de Febrero al final, en barrio Villa Almendral de Paraná, fue visto por última vez por sus familiares, el domingo 19 de diciembre, aproximadamente a las 10 de ese día y luego, ya no se contactó con la familia.“La policía lo amenazó que lo iba a hacer desaparecer y él había hecho una denuncia al respecto”, manifestó la madre al resaltar que “pedimos justicia y que se esclarezca la situación”