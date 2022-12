Condenaron a un policía que abusó de una adolescente a la que embarazó

Una menor de 14 años, oriunda de Santa Elena, pudo acceder a una práctica de aborto legal que se realizó en el Hospital San Roque, de Paraná, luego de haber sido abusada por un policía de 43 años, que primero intentó silenciar el caso por temor a que se enterase su esposa.El caso pudo conocerse porque una médica que atendió a la adolescente dio intervención a un defensor oficial y éste, a su vez, lo comunicó al Ministerio Público Fiscal. La práctica del aborto legal tropezó sin embargo con la burocracia del sistema público de salud, y recién pudo concretarse a partir de la intervención de un grupo de socorristas que asisten a mujeres vulnerables.Así fue como el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, pudo aplicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en una adolescente de 14 años que fue violada por un policía de 43. La intervención se encuadró en la Ley 27.610 (ILE) por la causal de “violación y riesgo para la salud integral”.El caso sucedió en Santa Elena, en el departamento La Paz, y se pudo conocer esta semana cuando el uniformado, reconoció haber cometido el delito de estupro en el marco de un juicio abreviado que se realizó en los Tribunales de La Paz. El policía condenado fue identificado como Cristhian Darío González. Aceptó la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, es decir, no irá preso.Según pudo reconstruir, el 19 de diciembre el juez de Garantías de La Paz, Ramón Aurelio Lell, homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía, la defensa del imputado y la representante del Ministerio Pupilar.Del acuerdo formaron pare la fiscal auxiliar interina Valentina Ayala, el abogado Roberto Alsina (por González) y la representante del Ministerio Pupilar, Natalia Cabrera, con el consentimiento de la familia de la víctima.En el fallo se dejó asentado que el policía admitió el siguiente hecho: «Sin poder precisar fecha exacta pero presumiblemente en el mes de enero de 2022, Cristhian Darío González, abusó sexualmente de la adolescente X, de 14 años de edad”.La denuncia fue presentada por el Defensor Público Interino de La Paz, Fernando Báez, quien se presentó en la Fiscalía local con un Informe de Sospecha confeccionado por una médica en mayo de 2022.La galena relató que la «paciente de 14 años que fue vulnerada en su integridad refiriendo que tuvo contacto con un adulto mayor de 42″.También se incorporó como prueba el testimonio de la madre de la víctima, quien refirió que mantuvo un fuerte diálogo con el policía que embarazó a su hija. Señaló que pudo ubicarlo luego de que la adolescente le revelara la identidad del uniformado. “Vos sos un vago grande, sos policía, deberías saber que ella es menor de edad. Sos consciente de las cosas que hacés. Me contestaba ‘sí, pero yo no sé qué me pasó, nunca me pasó esto’», contó en la Justicia la mujer sobre aquel primer diálogo.Agregó que el uniformado intentó convencerla de que no presente una denuncia: “Él me decía ‘me voy a hacer cargo de la criatura, pero mi mujer no se tiene que enterar. Usted no me denuncie así yo puedo mantener contacto, hacerme cargo, cuidar al chico cuando ella vaya a la escuela’. Yo le dije de todo, que nos había arruinado la vida a las dos, a toda mi familia”.Finalmente, relató que habló con su hermana de la posibilidad de buscar ayuda para que se aplique el aborto legal para su hija y que lo primero que hizo fue buscar información en Google. “Encontré en Google el grupo de chicas de las socorristas del San Roque. Al otro día las llamé, y se pusieron en contacto conmigo enseguida, fueron de gran apoyo porque me sacaron de ese pozo, rinconcito, donde me sentía atrapada, y X también, ella me decía que ‘se la iba a terminar todo’».El policía González fue declarado penalmente responsable del delito de estupro y se lo condenó a la pena de 3 años de prisión condicional. Además, le impusieron 3 años de reglas de conductas. Durante ese plazo tiene prohibido acercarse a la víctima, a su grupo familiar, y realizar cualquier tipo de acto molesto sobre ellos. Tampoco puede verse involucrado en cualquier comportamiento violento y deberá asistir a los encuentros correspondientes al Curso de Reeducación Emocional y Responsabilidad Social para Varones, dictado por el Área de la Mujer dependiente de la Municipalidad de La Paz.