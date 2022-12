Sujeto que mató a mujer e hirió a otras dos argumentará “exceso” en su defensa

Juicio con jurado popular

El juicio ante un jurado popular comenzará el 23 de febrero de 2023. José Brian López está acusado de matar a la sobrina de su pareja, herir a la madre de ésta y atacar con intenciones de matar a puñaladas a su ex, a la que le habría asestado 12 estocadas.En la audiencia de acuerdos probatorios para el debate, que se realizó el lunes, adelantó que probará que se excedió en su defensa en un confuso episodio.El antecedente de la audiencia que se realizó el lunes 19 a la mañana ante el juez que presidirá el juicio ante un jurado popular, Rafael Cotorruelo, fue la del 10 de agosto de 2022 cuando Fiscalía y querella exhibieron sus diferencias respecto de la calificación legal de los hechos imputados a José Brian López, que está acusado de matar a la sobrina de su pareja, herir a la madre de ésta y atacar con intenciones de matar puñaladas a su ex. Los hechos ocurrieron en la casa en la que convivían los tres, en San Benito, el 9 de septiembre de 2021. El debate ante un jurado popular comenzará el 23 de febrero de 2023.Ayer, tras una dilatada audiencia en la que Fiscalía, querella y defensa, realizaron los acuerdos probatorios, al final de la misma, Fiscalía cuestionó la calificación legal que aceptó el juez de Garantías de Paraná, Juan Carlín, respecto del crimen de Iliana Ledesma subsumida en el delito de Homicidio simple. Ahora entendió que se trataría de un femicidio, que comprende pena de prisión perpetua. La defensa cree que se trató de un Homicidio simple, que comprende penas entre ocho y 25 años de cárcel. Así, Fiscalía cambió la posición que sostuvo en agosto, cuando, según la calificación que escogió, solicitó 30 años de prisión para López. Las querellas entendían que la pena es la que corresponde a la de Homicidio agrado por el vínculo, que es perpetua.El juicio ante un jurado popular comenzará el 23 de febrero de 2023Fiscalía acusaba por los delitos de Homicidio simple, en perjuicio de Eliana Ledesma, y Tentativa de homicidio, en contra de la ex pareja del imputado, Carla Ledesma. Las querellas entendían que se debía calificar con la figura de Femicidio el crimen de Eliana Ledesma, y Femicidio en grado de tentativa por el ataque a Carla Ledesma, y Homicidio en grado de tentativa, por la agresión a la madre de Carla Ledesma.José Brian López está acusado de matar a la sobrina de su pareja, herir a la madre de ésta y atacar a puñaladas a su ex.Ayer, la defensa sostuvo que probará que López se excedió en la legítima defensa. Adelantó que su defendido respondió a una agresión que se produjo en el contexto de un confuso incidente del que no dio precisiones. En la audiencia, Fiscalía, tras el cambio de postura, solicitó que en las instrucciones que se brindan al jurado popular para que delibere sobre la prueba que se producirá en el debate, se le instruya sobre la posibilidad que se esté ante un femicidio. Así, el complejo proceso comprendería las figuras de Femicidio, por Iliana Ledesma; y dos tentativas de femicidio, respecto de la madre de la víctima fatal y de la ex pareja de López, Carla Ledesma, que era funcionaria policial.López está acusado de que «en fecha 9 de septiembre de 2021 siendo alrededor de las 0.30, encontrándose en el interior de la vivienda sita en calle Basavilbaso N° 1.124 de San Benito, junto a Carla Ledesma con quien convivía hace más de un año y seis meses y mantenía una relación de pareja caracterizada por conductas celotípicas, de control y manipulación, le asestó doce puñaladas en la zona del abdomen causándole heridas corto punzantes y corto penetrantes en zona de tórax y abdomen, luego de lo cual tomó el arma reglamentaria de la nombrada, tipo pistola calibre 9 milímetros y le efectuó dos disparos que impactaron en zona parietal izquierda y otro en zona de hombro izquierdo”.También se imputó que “luego de ello se dirigió a Eliana Ledesma -sobrina de Carla Ledesma, quien convive con ambos- y le efectuó dos disparos hacia su humanidad que ingresaron por hipocondrio derecho e izquierdo, penetrando en la cavidad abdominal, siguiendo una trayectoria de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, causando lesión contusa en hígado y múltiples lesiones transfixiantes en intestino delgado y colon, saliendo ambos proyectiles por región lumbar derecha y por parte superior de glúteo izquierdo”, dio a conocerLa imputación sostiene que tras los disparos “López salió del domicilio y ante la presencia de Bonifacia Ramos -madre de Carla Ledesma- volvió a ingresar al mismo y a una distancia de aproximadamente 50 centímetros le efectuó un disparo, sin lograr herirla por circunstancias ajenas a su voluntad. Como consecuencia de dicho accionar Carla Ledesma presentó lesión gástrica, transhepática de intestino delgado y mesocolon transverso y fractura expuesta de antebrazo izquierdo. Por lo que fue intervenida quirúrgicamente y se le realizó toilette mecánica, mientras que Eliana Ledesma falleció en fecha 16 de septiembre de 2021 por un cuadro de shock séptico con falla multiorgánica por peritonitis terciaria como consecuencia de herida contuso penetrante en abdomen compatible con pasaje de proyectil de arma de fuego de carga única».