Paraná XIII: le robaron los juguetes que vendía y lo amenazaron con un cuchillo

Un violento robo se registró en la tarde de este miércoles en el barrio XIII. Un joven fue asaltado por un vecino cuando le llevaba mercadería a un cliente. El malviviente le robó tres juguetes y lo amenazó con un cuchillo.“Lo mandé a mi hermano a que le lleve mercadería a un cliente. Antes de llegar a la cas,a un vecino lo paró y le preguntó por los juguetes que llevaba, que quería comprarles a sus hijos. Cuando se los mostró, le dijo que eran de ellos y lo amenazaron con un cuchillo”, contó a Elonce la damnificada.Según relató, los juguetes que le robaron tienen un valor de entre $8.000 y $10.000. “Se trataban de tres autos a control remoto”, mencionó.“Mi hermano estaba bajo un shock nerviosos y no se animaba a realizar la denuncia. Los policías le dijeron que, sin esa parte, no ponían realizar el procedimiento”, dijo. Seguidamente agregó que cuando los uniformados llegaron al domicilio de los acusados, encontraron los juguetes “en el techo del vecino”. “Los delincuentes negaron que hayan robados las cosas”.La mujer señaló que “era la primera vez que me pasó algo así. Hace muchos años que vivo en el barrio y siempre trabaje de manera normal”.La damnificada realizará la denuncia correspondiente en la comisaria. “Voy hacer otra de mi parte. Queremos que tomen cartas en el asunto sobre estos chicos porque no es la primera vez que hacen algo así. Tiene antecedes”.