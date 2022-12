En marzo se realizaría el juicio a los acusados de matar a Ramoncito

En febrero del 2023 se cumplen tres años de la desaparición y posterior hallazgo sin vida del chico de Hernandarias, Ramón Grandoli. Y se estima que en marzo del 2023 se comenzará un juicio popular a los tres imputados en la causa por el homicidio de Ramoncito, primos de la víctima.En este marco, este miércoles se realizó una audiencia a fin de tratar la incapacidad de uno de los acusados, Hugo Roldán. Se recordará que Roldan estuvo al borde de ser declarado inimputable, en base a los informes de los profesionales que intervinieron en sucesivas entrevistas y análisis de su salud mental.Al respecto, el fiscal Juan Malvasio, explicó a Elonce que el juez dejó en claro que “más allá de la dolencia que pudo tener Hugo Roldán no es mérito sufriente para no comprender la criminalidad del hecho y no saber que estaba matando a una persona”. Y sostuvo que “las pruebas que tenemos son contundentes para demostrar que Hugo Roldan sabía que matar está mal”En esta línea, Malvasio sostuvo que ahora se pretende “introducir una nueva causal para evitar el juicio oral y nosotros estamos convencidos que vamos a poder transitar el estadio procesal para sentarlos en el banquillo judicial a los dos hermanos y poder probar el grado de certeza del homicidio”.En esta ocasión Malvasio recordó que “es terrible este suceso, ocurrió en el domicilio de los Roldán en virtud que Ramnoncito estaba allí, donde supuestamente fabricaban escobas y vendían y como consecuencia de un entredicho entre los terminó con este hecho lamentable”.Además, explicó que “Pretendemos juzgar a dos hermanos Luis y Hugo Roldán a quienes le atribuimos el homicidio calificado por alevosía, cuya víctima fue Ramón Grandoli conocido como Ramoncito”El fiscal detalló que el procedimiento será un juicio por jurados y se concretaría en “marzo del año que viene. Estamos convencidos que es un crimen agravado y solicitaremos la pena de prisión perpetua”Por su parte, el padre de Ramoncito, Gabino Grandol, participó de la audiencia y agregó que “estos dos años fueron lo más contrario, nunca pensé que le iban a hacer algo, le teníamos confianza porque siempre lo buscaban y ahora sabemos que son asesinos”“Ramoncito era un niño bueno, nunca nos imaginamos que iba a pasar eso. En el campo no pasan estas cosas”, dijo y al finalizar agregó que “Hugo Roldán era el jefe de todo esto y el más responsable”.El 28 de febrero de 2020 fue la última vez que Ramón Ernesto fue visto por su padre Gambino Grandoli. El chico de 13 años se había ido a la casa de unos primos en el medio del campo para trabajar haciendo escobas. Pasaron los días y, como su hijo no regresaba, el hombre decidió ir a la comisaría local a hacer la denuncia por la desaparición. Se inició así una búsqueda por cielo y tierra que terminaría el 13 de marzo, cuando un grupo de policías que caminaba en medio del monte espeso de vegetación encontraron huesos humanos en medio de una especie de fogata. Luego los estudios de ADN iban a confirmar que los restos pertenecían a Ramón, quien tenía solo 13 años.Ese sitio está ubicado en inmediaciones del cementerio de Hernandarias y de la vivienda de los primos de la víctima. Esta circunstancia y otras evidencias halladas en la investigación llevada adelante por la División Homicidios,. Tras ser imputados, quedaron detenidos el un nosocomio de Salud Mental y luego con arresto domiciliario. Pasó el tiempo, se vencieron las medidas cautelares yLa principal hipótesis de la acusación es que uno de los hermanastros (presumiblemente Luis) condujo en moto hacia el monte cercano a la vivienda de la familia, ubicada detrás del cementerio de Hernandarias. Por razones desconocidas, allí mató a Ramón. Luego Luis y Hugo ocultaron el cuerpo a unos 200 metros de su casa y para borrar todo tipo de rastros, calcinaron el cadáver en el lugar donde luego se hallaron los restos óseos.