Murió un joven que había caído de un techo durante los festejos por el Mundial

Los festejos en el centro porteño por la épica victoria ante Francia en Qatar el último domingo incluyeron escenas de alto riesgo: jóvenes trepados a postes de luz, o sobre paradas de colectivos, incluso intentando escalar el Obelisco. Hoy martes por la mañana, A.M, un joven porteño de 24 años que fue parte de los festejos, perdió la vida en el Hospital Fernández tras haber sufrido una fuerte caída que le provocó un traumatismo de cráneo y agonizar durante poco más de un día.Sin embargo, la familia de A.M negó que el joven estuviera celebrando o “saltando”. “Por desgracia pisa en una chapa la cual no tenia ningún tipo de soporte y calló al vacio.Luego de ser asistido por una ambulancia, fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández a las 5 AM, donde se le diagnosticó un cuadro de muerte cerebral.Más de un millón de personas salieron a las calles porteñas para celebrar, concentradas principalmente en el Obelisco y ubicadas lo largo de toda la traza de la avenida 9 de Julio y por Corrientes entre Alem y Callao, según estimaron fuentes oficiales. Hubo 17 detenidos por la Policía de la Ciudad, principalmente por robos y peleas aisladas que no generaron mayores incidentes.El hecho doloso más grave ocurrió en la estación Retiro de la línea C. Allí, en horas de la tarde, un hombre de 33 años resultó apuñalado en el pecho tras una pelea en el interior de una formación, que estaba detenida en el andén. La víctima fue encontrada en el sector de molinetes por personal de la Comisaría 1A de la fuerza porteña y se convocó así al SAME, que lo atendió de inmediato. Un menor de edad fue arrestado por el hecho, según reportó Télam: le encontraron una faca entre sus pertenencias. El adolescente detenido fue enviado al Instituto Inchausti por orden de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal María Valeria Masaglia.Hoy martes por la mañana, de cara a la llegada de la Selección con la Copa, hinchas argentinos vandalizaron nuevamente el Obelisco y se volvieron a subir a lo alto del monumento en la previa a los festejos. Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, confirmó en declaraciones radiales que algunas personas rompieron nuevamente la puerta de ingreso con una maza para ingresar al interior del Obelisco.