Prendieron fuego la casa de una mujer y ahora, vive en una carpa con sus hijos

Un incendio convirtió en cenizas una vivienda en la que habitaba una madre con sus hijos en calle Santa María de Oro y la Defensa Sur, zona de barrio Ex Aeroclub. Familiares de la mujer afectada denunciaron que el incendio fue intencional y que ocurrió en momentos en que había gente durmiendo en el interior."Esto ocurrió hace unos días en horas de la madrugada, como a las 2 de la mañana, le prendieron fuego la casa a mi tía cuando estaba durmiendo ella con los tres chicos”, relató Carlos, sobrino de la dueña de la casa incendiada.“Mi tía no tiene enemigos. En el barrio ella nunca tuvo problemas con nadie, así que no sabemos qué pasó. No tenemos sospechosos por ahora y no sabemos por qué le incendiaron la casilla”, relató Carlos.Además, agregó que “la mamá (de los menores) cuando se dio cuenta de que el fuego avanzaba, en un momento de desesperación los sacó de la casa a los tres nenes para salvarlos”."Según los bomberos que trabajaron en el lugar, el incendio fue intencional porque no había indicios de que se hubiera prendido solo el fuego", contó Carlos. "En un segundo quedó mi tía con los gurises en la calle y quedaron con lo puesto", lamentó."Ellos estaban durmiendo adentro cuando la casilla se les empezó a prender fuego, menos mal que alcanzaron a salir, pero no pudieron rescatar nada, solo algunas pocas cosas se salvaron de las llamas y ahora están viviendo en carpa, que es donde duermen los chicos de 1, 3 y 9 años. Ella está tapada con unos plásticos", precisó Carlos aPosteriormente, el sobrino de la propietaria de la vivienda siniestrada agradeció a los vecinos. "Menos mal que la gente del barrio colaboró con algunas cositas, colaboraron con lo que pudieron, pero lo que más necesita mi tía es un poco de ladrillos y unas tablas para poder levantar de nuevo la casilla, más que nada para los nenes. Vinieron de la municipalidad y dijeron que iban a traer algunas cosas, pero hasta ahora no parecieron más", concluyó.